Шесть адвокатов вызвались защищать Дмитрия Новикова

13 июня 2021, 03:16

Бывшему сочинскому судье, адвокату Дмитрию Новикову и его помощнику предъявлено обвинение в покушении на посредничество при получении взятки. После обращения Новикова к россиянам защищать его вызвались сразу шесть адвокатов из разных регионов.

Как писал "Кавказский узел", бывший судья Хостинского районного суда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков был задержан в Москве 5 июня по подозрению в покушении на посредничество при передаче взятки. На допросе 6 июня он заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг. 7 июня суд в Новороссийские арестовал Новикова до 3 августа.

Судья Хостинского районного суда Сочи Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 УК РФ). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке".

12 июня* следственный комитет Новороссийска предъявил обвинение Дмитрию Новикову. На его защиту с разных городов России приехали шесть адвокатов, присутствовавшие при предъявлении обвинения.

«Дмитрий Новиков при объявлении ему обвинения вину не признал, на условия содержания в СИЗО Новороссийска не жаловался», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Анна Половинская.

По ее мнению, Новикову совершенно необоснованно предъявлено обвинение в покушении на посредничество при передаче взятки (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 291 УК РФ), равно как и его помощнику Владимиру Калугину. "Дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 4 статьи 219.1 УК РФ в отношении Новикова Дмитрия Владимировича и Калугина Владимира Викторовича. Дело объединено в одно производство. Их обвиняют в покушении на намерение в посредничестве в дачи взятки".

Половинская рассказала, что, по версии следствия, клиент Новикова заключил с ним соглашение об оказании юридической помощи 24 мая 2021 года. "Соглашение было заключено по дороге в Симферополь в районе города Крымск. Место заключения соглашения в материале, поступившем в суд, не указано, само соглашение также отсутствует, хотя следствию представлено", - отметила адвокат.

По ее словам, в отношении клиента Новикова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. "Согласно ориентировке УМВД РФ по городу Краснодару он объявлен в федеральный розыск. Сегодня у следователя мы пытались установить, где же находится [клиент Новикова]? Кто то лицо, которому якобы предназначалась взятка? Однако ответов на эти вопросы мы не получили», - отметила Половинская.

При предъявлении обвинения Новикову присутствовали адвокаты адвокатской палаты Краснодарского края Игорь Кувиков, Анна Половинская, Роман Новиков, Назар Шунин. Из адвокатской палаты города Москва приехала Нургуль Евсюнина, из адвокатской палаты Саратовской области прибыл президент Международного юридического клуба Армен Саркисян. По их словам, никто из них не смог остаться равнодушным к преследованию Новикова.

«К делу Новикова Дмитрия присоединились многие адвокаты со всей страны. После полного анализа полученной информации мы можем сделать уже уверенно вывод о том, что дело сфабриковано и является известным вариантом устранения неугодного адвоката и лишения его свободы из-за активной позиции. Десятки адвокатов уже включились в дело Новикова, анализируют его ситуацию, и уже многие приходят к выводу, что была инициирована провокация, которая привела к возбуждению уголовного дела против Новикова и его помощника. Но сейчас мы работаем над тем, чтобы не на словах, а документально подтвердить, что это инициированная провокация», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Армен Саркисян.

Адвокаты также сообщили, что их не пустили к Новикову в СИЗО, несмотря на то, что они несколько часов прождали возле него.

По словам координатора общественного движения в защиту Дмитрия Новикова, сочинки Татьяны Скляровой, в социальных сетях созданы группы поддержки бывшего судьи. К примеру, группа "Поддержим судью Новикова" в соцсети Facebook по данным на 03.16 мск сегодня, 13 июня насчитывает 394 участника.

«Никто из нас, участников этих групп - а нас уже более тысячи человек - не сомневается в честности и порядочности Новикова и заказном характере его дела из-за критики коррупционных судей», - пояснила Склярова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в защиту бывшего судьи она направила ряд заявлений - Президенту России, в суды, в прокуратуру с требованием «разобраться по закону и отпустить Новикова на свободу».

По словам адвокатов Новикова, они планируют подать несколько ходатайств о проведении экспертиз. Суд пригласил Новикова и адвокатов на рассмотрение апелляции на арест. По словам сына и адвоката Новикова Романа Новикова, "крайсуд назначил рассмотрение апелляции на арест отца на 14 июня". "Точное время еще не объявлено", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями других сторон процесса по делу Дмитрия Новикова "Кавказский узел" пока не располагает.

Уточнение "Кавказского узла" от 13:00 13.06.21. Следственный комитет Новороссийска предъявил обвинение Дмитрию Новикову 11 июня.