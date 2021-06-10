Волгоградский суд вынес приговор по делу об истязании ребенка

10 июня 2021, 19:23

Жительница Волгограда приговорена к шести годам лишения свободы, а ее сожитель - к восьми годам по делу о систематическом избиении восьмилетнего ребенка. Вину подсудимые признали частично, сообщила сегодня Волгоградская областная прокуратура.

Кировский районный суд Волгограда вынес приговор местной жительнице и ее сожителю по обвинению в истязании школьника.

Расследование началось после того, как педагоги, забив тревогу из-за длительного отсутствия ребенка в школе, пришли к нему домой и увидели на его теле многочисленные травмы, сообщила сегодня Волгоградская областная прокуратура.

Суд установил, что 24-летняя мать вместе с 27-летним сожителем систематически избивала своего восьмилетнего сына и признал ее виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, истязании и причинении вреда средней тяжести, а мужчину - в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего и истязании. Вину они признали частично, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд приговорил мать к шести годам лишения свободы, а мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, проинформировал "Интерфакс".

Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании в пользу ребенка с каждого из осужденных по 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сейчас ребенок проживает с отцом, сообщило ТАСС

Часть 2 статьи 117 УК РФ (истязание) предусматривает до семи лет лишения свободы, часть 2 статьи 112 УК РФ ( умышленное причинение верда средней тяжести) - до пяти лет лишения свободы, часть 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) - до 10 лет лишения свободы, статья 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) - до трех лет лишения свободы.

Комментариев осужденных или их официальных представителей не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в мае 2019 года суд приговорил мать, обвиняемую в истязании двухлетнего ребенка, к трем годам и одному месяцу колонии, сообщила прокуратура. Как установил суд, жительница Волгограда не заботилась о своем малолетнем сыне, не кормила его и избивала.