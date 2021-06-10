Кондратьев объявил о решении проблемы водоснабжения двух микрорайонов Геленджика

10 июня 2021, 06:28

Новый водопровод позволяет подавать воду в геленджикские микрорайоны "Южный" и "Парус" и улучшит качество водоснабжения домов 20 тысяч жителей, сообщил 9 июня губернатор Вениамин Кондратьев.

Как писал "Кавказский узел", в Геленджике регулярно возникают проблемы с водоснабжением и вводятся ограничения в использовании воды. Так, летом 2020 года часть города осталась без регулярного водоснабжения, временно решить проблему удалось в августе использованием воды местного Церковного озера. Однако воды в озере стало не хватать и 15 сентября подача воды в Геленджике вновь была ограничена полутора часами в сутки. Предварительные данные подтверждают запасы подземных пресных вод под Геленджиком. Планируется углубить существующие скважины и пробурить новые, что позволит к июню 2021 года частично решить проблему, заявил 4 ноября на встрече с горожанами губернатор Вениамин Кондратьев.

Не только в Геленджике, но и на всем Черноморском побережье летом 2020 года сложилась критическая ситуация с водоснабжением. Проблема существует десятки лет, она обострилась из-за интенсивной застройки курортов, пояснил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В компании "Концессии водоснабжения — Геленджик" причинами критической ситуации ранее называли, помимо засухи, ветхость трубопровода. Местные чиновники заявили, что водоснабжение в Геленджике нормализуется только после завершения строительства новой ветки от Троицкого водовода до Геленджика.

В Геленджике 9 июня запустили новый водопровод. Водопровод соединит два резервуара чистой воды между микрорайонами "Южный" и "Парус" и даст возможность подавать воду от Троицкого группового водовода в микрорайоны при пересыхании Дивноморского водозабора, сообщил 9 июня ТАСС.

В церемонии запуска по видеосвязи участвовали заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Также в мероприятии принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщила 9 июня на своем сайте администрация Краснодарского края.

Водоснабжение Геленджика осуществляется из двух независимых источников - Троицкого группового водовода и Дивноморского водозаборного узла. Восточная часть курорта, где проживает большая часть жителей, получала воду только из второго источника, объем воды в котором зависит от климатических условий, пояснило 9 июня издание "Юга.ру".

Протяженность построенного водопровода "Малая Закольцовка" составила 3 тысячи метров. В жилых кварталах работы велись методом горизонтально наклонного бурения, что позволило проложить трубу, не доставляя жителям сильных неудобств.

"Что бы ни случилось, какая бы засуха ни обрушилась на город, вода будет распределяться между всеми жителями равномерно и справедливо", - заявил губернатор Кубани, и пояснил, что теперь почти 20 тысяч человек не будут испытывать проблем с водоснабжением. Мэр Геленджика Богодистов назвал запуск новой ветки водопровода "историческим событием" для города, сообщило издание.

Также в Геленджике реконструировали насосную станцию по улице Новороссийской и на год раньше запланированного закончили строительство 11-километрового участка магистрального Троицкого водопровода. Этот важный объект водоснабжения готов уже на 60%.

Ведется работа и с дополнительными источниками водоснабжения в Дивноморском водозаборе. "В середине июля планируем ввести новые скважины Дивноморского водозабора. Введем дополнительные источники воды, которые помогут решить вопрос водоснабжения курорта", - процитировало 9 июня Вениамина Кондратьева издание "Кубань24".

Эти скважины будут переданы городу и начнут снабжать Геленджик водой уже из Дивноморского водозабора, пояснил он.