Кран. Фото Нины Туманвоой для "Кавказского узла"

08 июня 2021, 10:12

Ингушский водоканал наказан за плохую очистку воды

Очистные сооружения, расположенные в селе Новый Редант, работают в нарушение требований санитарно-эпидемиологического и водного законодательства, сообщила 7 июня прокуратура, возложив ответственность на ГУП "Ингушрегионводоканал".

По данным ведомства, образцы воды, изъятой для исследования с очистных сооружений села Новый Редант, не соответствуют СанПин "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" и относятся к категории умеренно-опасные. "Превышение нормы микробиологических показателей свидетельствует о неэффективности работы очистных сооружений на всех стадиях очистки и отсутствии должного контроля качества сбрасываемых вод", - заявила прокуратура Ингушетии, уточнив, что недоочищенные воды стекают в канал, идущий в сторону реки Ачалучка.

Кроме того, на очистных сооружениях нет программы производственного контроля, лабораторного оснащения для изучения микробиологических показателей, санитарно-эпидемиологическое заключения. "Для обеззараживания сточных вод предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания, которая находится в неисправном состоянии. Вышеизложенное нарушает право граждан на получение качественной коммунальной услуги и благоприятную окружающую среду, соблюдения законодательства, касающегося эксплуатации очистных сооружений и использования водных объектов", - сказано в сообщении, опубликованном 7 июня на сайте ведомства.

В адрес руководителя ГУП "Ингушрегионводоканал" внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении предприятия возбуждено два дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.5. и ч. 1 ст. 8.14 КоАП России. "Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, юридическое лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на общую сумму 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе 2020 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что Роспотребнадзор завышает показатели качества водопроводной воды в Ингушетии, в действительности она почти непригодна для питья. Ранее Калиматов  обещал, что в 2019 году жители республики ощутят улучшение качества питьевой воды в результате модернизации систем водоснабжения. В январе этого года на решение проблем с питьевой водой в Ингушетии было выделено 104 млн рублей. Деньги предназначены для строительства и реконструкции водопроводных сетей в Малгобеке, а также селах Сунженского и Малгобекского районов, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Примечание:

"Гаракоев: сброс сточных вод в Камбилеевку в Ингушетии приостановлен", "Калиматов назвал опасной ситуацию с питьевой водой в Ингушетии", "Смена руководства ингушского водоканала не решила проблему с выплатой зарплат".

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