Рабочий погиб на металлургическом заводе в Грузии

05 июня 2021, 03:51

Сотрудник Кутаисского металлургического завода скончался после того, как попал под колеса подъемного крана.

По предварительным данным, 55-летний механик погиб во время проведения ремонтных работ.

Рабочий утром 4 июня занимался ремонтом подъемного крана, но попал под его колеса и скончался на месте, сообщил "Спутник-Грузия".

Полиция начала расследование дела по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, которое привело к смерти человека (часть 2 статьи 240 УК Грузии), сообщили "Новости-Грузия". Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.

Погибший проработал на заводе около года, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года погиб работник цеха по дроблению камня в поселке Чохатаури региона Гурия. Смертельные травмы он получил, когда включилась установка для дробления камня, которую он чистил.