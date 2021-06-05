Металлургический комбинат. Фото: RussiaMetall.ru

05 июня 2021, 03:51

Рабочий погиб на металлургическом заводе в Грузии

Сотрудник Кутаисского металлургического завода скончался после того, как попал под колеса подъемного крана.

По предварительным данным, 55-летний механик погиб во время проведения ремонтных работ.

Рабочий утром 4 июня занимался ремонтом подъемного крана, но попал под его колеса и скончался на месте, сообщил "Спутник-Грузия". 

Полиция начала расследование дела по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, которое привело к смерти человека (часть 2 статьи 240 УК Грузии), сообщили "Новости-Грузия". Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.

Погибший проработал на заводе около года, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года погиб работник цеха по дроблению камня в поселке Чохатаури региона Гурия. Смертельные травмы он получил, когда включилась установка для дробления камня, которую он чистил.

Примечание:

"Рабочий госпитализирован в Грузии", "Онлайн-продажи запрещены в Грузии в рамках борьбы с коронавирусом", "14 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Грузии".

Автор: "Кавказский узел";

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