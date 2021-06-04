04 июня 2021, 00:04

Жительница Кабардино-Балкарии заподозрена в убийстве супруга

Супруга жителя Прохладненского района созналась в убийстве мужа, поиски которого велись более 10 лет, после проверки на полиграфе его падчерицы, сообщили следователи. 

По данным следователей, более 10 лет назад семья жителя Прохладненского района обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его исчезновении, было возбуждено дело по статье об убийстве (часть 1, статьи 105 УК России).

Родственники пропавшего утверждали, что им ничего неизвестно о его местонахождении. Однако при проверке на полиграфе падчерица пропавшего рассказала, что ее отчим был убит, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии на своем сайте. "Были получены сведения, что мужчина был убит женой, а его тело сожжено", - отмечается в сообщении.

При допросе супруга пострадавшего призналась, что убила мужа по время бытового конфликта, а тело сожгла, сообщили следователи.

"Кавказский узел" также писал, что жительница Баксанского района была обвинена в убийстве своего новорожденного ребенка. По версии следствия, она родила ребенка на съемной квартире, а потом задушила его, желая скрыть от родственников свою беременность. Дело передано в суд, сообщило 2 июня Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Следствие заинтересовалось смертью младенца в Кабардино-Балкарии", "Продлен арест обвиняемой в продаже ребенка в Кабардино-Балкарии", "Житель Прохладного лишен родительских прав за попытку убить младенца".

Автор: "Кавказский узел";

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