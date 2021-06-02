Фигурка Фемиды. Фото Елены Синеок, Юга.ру

02 июня 2021, 18:58

Дело об убийстве ребенка в Кабардино-Балкарии дошло до суда

Жительница Кабардино-Балкарии обвинена в убийстве своего новорожденного ребенка, дело передано в суд, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, жительница Баксанского района родила ребенка на съемной квартире, а потом задушила его, желая скрыть от родственников свою беременность.

Как полагает следствие, обвиняемая решила скрыть свою беременность во избежание конфликта с родственниками. Она не стала обращаться в медицинское учреждение и не встала на учет по беременности. Однако в апреле женщина находилась на лечении в больнице, где у нее начались схватки. Она отпросилась у лечащего врача под предлогом необходимости консультации у гинеколога и прибыла на съемную квартиру, где самостоятельно родила мальчика, после чего задушила его. Сначала женщина вернулась в больницу, а 3 мая прибыла домой и спрятала тело ребенка в кладовке, утверждают следователи.

Жительница Баксанского района обвинена по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Статья 106 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Опрошенные ранее "Кавказским узлом" кавказоведы заявили, что для кабардино-балкарского общества нетипично жестокое обращение с детьми. По их мнению, в случае убийства младенца речь идет о маргинальных личностях, которые есть в любом обществе.

Примечание:

"Следствие заинтересовалось смертью младенца в Кабардино-Балкарии", "Продлен арест обвиняемой в продаже ребенка в Кабардино-Балкарии", "Житель Прохладного лишен родительских прав за попытку убить младенца".

Автор: "Кавказский узел";

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