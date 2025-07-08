Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в финансировании боевиков

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Молодой человек из Нальчика стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма из-за денежных переводов, сделанных в 2021 году.

Уголовное дело по статье о финансировании террористической организации было возбуждено следователями по материалам республиканского управления ФСБ.

По информации следствия, 23-летний житель Нальчика перечислял в 2021 году деньги на банковский счет “организатора канала финансирования террористической деятельности”. Молодой человек проводил транзакции через банковское приложение “с целью содействия” боевикам запрещенной в России террористической организации, к которой принадлежал и получатель переводов, говорится в сообщении официального Telegram-канала Следкома.

В сообщении ведомства не уточняется, какую сумму молодой человек перевел на счета предполагаемого “организатора канала финансирования” боевиков и о какой именно международной терористической организации идет речь. Также в публикации нет данных о том, какая мера пресечения избрана подозреваемому.

Статья о финансировании террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК России) предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. Комментариями подозреваемого или его адвоката относительно версии следствия “Кавказский узел” пока не располагает”.

“Кавказский узел” писал, что дело с аналогичными формулировками в конце июня было возбуждено против 44-летнего жителя Нальчика, который сделал несколько банковских переводов в 2020 году. Мужчина находится под арестом. В начале июля следователи сообщили также о подобном деле против жительницы Кабардино-Балкарии, она объявлена в международный розыск.

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