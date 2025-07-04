Жительница Кабардино-Балкарии заподозрена в финансировании террористов
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Следователи возбудили дело против жительницы Кабардино-Балкарии, которую подозревают в финансировании террористов, она находится в международном розыске.
Как писал "Кавказский узел", транзакции жителя Кабардино-Балкарии в 2020 году стали поводом для возбуждения уголовного дела о финансировании терроризма, по состоянию на 27 июня мужчина находился в СИЗО.
По версии следствия, 40-летняя подозреваемая перевела 105 тысяч рублей на банковский счет участника запрещенной на территории России международной террористической организации, говорится в сообщении на сайте регионального управления Следкома по Кабардино-Балкарии. Название террористической организации ведомство не приводит.
В релизе указано, что дело возбуждено по части 1.1 статьи 205.1 УК (содействие террористической деятельности). Отметим, что эта норма закона предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока.
"Ранее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о совершении преступления террористической направленности, по которому ей было заочно предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего она была объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении следственного управления.
"Кавказский узел" также писал, что в мая силовики задержали проживающую в Нальчике уроженку Ближнего Востока, которая, по версии следствия, 16 раз перевела деньги экстремистской организации. Девушка помещена под домашний арест.
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