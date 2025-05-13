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12:38, 13 мая 2025

Жительница Нальчика заподозрена в финансировании экстремизма

Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали проживающую в Нальчике уроженку Ближнего Востока, которая, по версии следствия, 16 раз перевела деньги экстремистской организации. Девушка помещена под домашний арест.

26-летняя уроженка ближневосточного государства, проживающая в Нальчике, подозревается в финансировании экстремистской деятельности, сообщило сегодня МВД по Кабардино-Балкарии.

По версии ведомства, она 16 раз перевела денежные средства в адрес некоммерческой организации, заведомо зная, что её деятельность на территории Российской Федерации запрещена судом и признана экстремистской.

"Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции совместно с бойцами ОМОН регионального Управления Росгвардии", - сообщило республиканское МВД.

После задержания подозреваемая она была  помещена под домашний арест по делу о финансировании экстремистской организации (часть 1 статьи 282.3 УК РФ), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что житель Нальчика был заподозрен в передаче денег  участникам запрещенной в России террористической организации .

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Автор: "Кавказский узел"

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