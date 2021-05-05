Уголовное дело. Фото Елены Синеок, Юга.ру

05 мая 2021, 18:49

Жительница Кабардино-Балкарии заподозрена в убийстве новорожденного сына

Желая скрыть от родственников свою беременность, жительница Баксанского района родила ребенка на съемной квартире, а потом задушила его, сообщило сегодня следствие.

По версии следствия, 29-летняя женщина узнала о своей беременности в сентябре 2020 года. Во избежание конфликта со своими родственниками, боясь их осуждения за аморальный образ жизни, она решила скрыть факт своей беременности. 29 апреля женщина находилась на плановом лечении в больнице, у нее начались схватки. Под предлогом консультации у гинеколога она отпросилась у лечащего врача и приехала на съемную квартиру, где самостоятельно родила мальчика, после чего задушила его, утверждают следователи.

По их данным, 3 мая женщина вернулась домой в одно из сел Баксанского района и спрятала тело ребенка в кладовке. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Следствие ходатайствовало перед судом об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщается на сайте Следственного управления России по Кабардино-Балкарии. Здесь же указано, что следователи инициировали рассмотрение вопроса об изъятии малолетних детей задержанной из семьи. Статья 106 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Для кабардино-балкарского общества нетипично жестокое обращение с детьми, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. По их мнению, в случае убийства младенцев речь идет о маргинальных личностях, которые есть в любом обществе.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля следователи возбудили уголовное дело об убийстве новорожденного, тело которого было найдено на свалке в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Пользователи Instagram возмутились жестокостью и бессмысленностью преступления. 28 апреля Управление Следкома по Кабардино-Балкарии информировало, что установлена и объявлена в розыск мать новорожденного.

Примечание:

"Следствие заинтересовалось смертью младенца в Кабардино-Балкарии", "Продлен арест обвиняемой в продаже ребенка в Кабардино-Балкарии", "Житель Прохладного лишен родительских прав за попытку убить младенца".

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