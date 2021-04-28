28 апреля 2021, 22:28

Объявлена в розыск подозреваемая в убийстве младенца в Кабардино-Балкарии

Мать новорожденного, тело которого нашли на свалке в Урванском районе Кабардино-Балкарии, установлена, она скрывается от правоохранителей, сообщили следователи. 

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля следствие занялось расследованием дела об убийстве новорожденного, тело которого нашли на свалке в Урванском районе. Пользователи Instagram возмутились жестокостью и бессмысленностью преступления.

Тело новорожденной девочки было обнаружено утром 23 апреля на полигоне по переработке твердых коммунальных отходов, расположенного за чертой сельского поселения Урвань. Труп попал на конвейерную ленту по переработке мусора. В области головы и шеи младенца обнаружены ранения.

По подозрению "в совершении преступления, предусмотренного пунктом  "в" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)" разыскивается 33-летняя женщина, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Следствие установило, что эта женщина является биологической матерью ребенка, тело которого нашли 23 апреля на мусорном полигоне неподалеку от селения Урвань. Она покинула постоянное место жительства и скрывается от правоохранителей, утверждают следователи.

Женщина ранее судима и  может представляться другим именем, говорится в сообщении. 

На сайте и на странице следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии в Instagram размещены приметы разыскиваемой и ее фото.

Примечание:

"Следствие заинтересовалось смертью младенца в Кабардино-Балкарии", "Продлен арест обвиняемой в продаже ребенка в Кабардино-Балкарии", "Житель Прохладного лишен родительских прав за попытку убить младенца".

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