Павильоны предпринимателей повреждены пожаром в Сочи

29 мая 2021, 03:56

Спасатели потушили пожар на строительном рынке в Сочи, охвативший почти 900 квадратных метров торговых площадей.

По данным спасателей, пожар произошел примерно в 23.51 мск 28 мая на улице Пластунской.

"Произошло возгорание торговых павильонов на площади 870 квадратных метров", - сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Краснодарскому краю "Интерфакс".

В 00.42 мск (29 мая) пожар был локализован, а в 01.21 мск полностью ликвидирован, сообщили спасатели.

Пожар произошел на территории строительного рынка «Спартак», сначала огонь охватил крайние магазины, затем распространился на большую территорию и перекинулся на здания в глубине, информировала "Кубань-24".

"Кавказский узел" также писал, что суд в Сочи приговорил их к шести месяцам колонии-поселения собственника и арендатора кафе-шашлычной, где при пожаре в 2018 году погибли 11 человек. В марте Краснодарский краевой суд ужесточил наказание владельцу и арендатору кафе-шашлычной, назначив им по два с половиной года колонии-поселения.