28 мая 2021, 00:05

Заведующая детсадом в Краснодаре осуждена по делу о смерти ребенка

Суд в Краснодаре назначил 1,5 года колонии-поселения заведующей детским садом, где после падения дерева на игровую площадку погибла девочка.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2019 года двухлетняя девочка погибла, еще одна воспитанница и воспитательница детсада были госпитализированы с травмами после падения дерева во время прогулки в детсаду в Краснодаре. В июне 2020 года дело о гибели девочки после падения дерева на игровую площадку детского сада в Краснодаре было передано в суд. Следствие сочло виновными в инциденте заведующую детсадом и сотрудника администрации.

Ленинский районный суд Краснодара 27 мая вынес приговор по делу о гибели ребенка в детсаду, говорится в сообщении на сайте Краснодарского краевого суда. Суд назначил заведующей детским садом 1 год и 6 месяцев колонии-поселения и лишил на два года права занимать должности, связанные с воспитанием и образованием детей. Сотрудник департамента городского хозяйства приговорен к ограничению свободы, однако в связи с истечением сроков давности его освободили от уголовной ответственности, говорится в сообщении.

Бывшая заведующая и чиновник признаны виновными "в причинении смерти по неосторожности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ, часть 2 статьи 109 УК РФ и часть 2 статьи 118 УК РФ)", привел сообщение пресс-секретаря Краснодарского краевого суда Марию Пирогову "Интерфакс-Юг".  Приговор в силу еще не вступил, сказала Пирогова.

По данным следствия, упавшее на детей и воспитательницу детсада дерево было живым, но являлось аварийным и требовало немедленного удаления. Проблемы в состоянии дерева были зафиксированы еще в 2018 году, однако специалист администрации неверно оценил его состояние, поэтому дерево лишь подвергли санитарной обрезке и не стали удалять, отмечает следствие. Заведующая также не приняла мер для обследования деревьев на территории детсада, сочли следователи.

Примечание:

"Ребенок умер в детском лагере на Кубани", "Ребенок умер после падения с балкона отеля в Сочи", "Свидетель рассказал о гибели девочки на пешеходном переходе в Сочи". 

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