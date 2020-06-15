Заведующая детсадом и чиновник в Краснодаре обвинены по делу о смерти ребенка

15 июня 2020, 16:54

Передано в суд дело о гибели девочки после падения дерева на игровую площадку детского сада в Краснодаре. Следствие сочло виновными в инциденте заведующую детсадом и сотрудника администрации.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2019 года двухлетняя девочка погибла, еще одна воспитанница и воспитательница детсада были госпитализированы с травмами после падения дерева во время прогулки в детсаду в Краснодаре. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил установить "ответственных за соблюдение безопасности на объекте, где погиб ребенок". Замдиректора Департамента образования города Наталья Полякова пояснила, что упавшее дерево не было сухим, поэтому не вызывало опасений у руководства детсада.

Следствие пришло к выводу, что упавшее дерево было "аварийным", однако заведующая детсадом, на территории которого оно находилось, не приняла меры, чтобы убрать его с детской площадки. При этом еще в марте 2018 года проводилось обследование зеленых насаждений дошкольного учреждения, и главный специалист департамента городского хозяйства оценил состояние этого дерева как удовлетворительное. Но, согласно заключению эксперта, оно уже тогда оно было аварийным. 9 сентября 2019 года во время прогулки ясельной группы верхняя часть дерева отломилась и упала на игровую площадку. Погибла двухлетняя девочка, еще один ребенок и воспитательница получили травмы, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Заведующая детсадом обвинена в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК России), а главный специалист отдела озеленения, цветоводства и ландшафтного дизайна департамента городского хозяйства - в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст.109 УК России) и тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст.118 УК России). Дело передано в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.