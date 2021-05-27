Сочинский студент пожаловался на отказ расследовать конфликт из-за спила деревьев

27 мая 2021, 08:52

Полицейские отказались возбудить дело о нападении на сочинского студента Владимира Конакова, получившего травму во время конфликта с соседями из-за спиливания деревьев, рассказал пострадавший. В Сочи безнаказанно вырубаются деревья и бесконтрольно выдаются порубочные билеты, указали активисты и местные жители.

Сообщение о нападении в Сочи на студента из-за защиты им деревьев поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 19 мая. "14 мая 2021 года при исполнении гражданского долга, на меня было совершено нападение эко-вандалисткой. Оленева [...] вместе с сожителем [...] пилили дерево на муниципальной земле. Оленева ударила меня камнем по голове до крови в присутствии полиции и сотрудников администрации ", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Пострадавший от удара по голове 20-летний Владимир Конаков 26 мая получил отказ в возбуждении уголовного дела против жителей улицы Красная, которые пытались спилить на муниципальной территории дерево мушмулы. Это не единственное дерево, которое уже было спилено этой семьей, утверждает активист, однако реакции на их деяния, ни со стороны полиции, ни со стороны управления лесопаркового хозяйства города нет, заявил он. По словам получившего повреждения Владимира Конакова, он намерен обжаловать отказ в прокуратуре и добиваться наказания соседей, как за спил зеленых насаждений, так и за побои.

Владимир Конаков рассказал корреспонденту "Кавказского узла" свою версию инцидента. 14 мая, проходя по улице Красная, он увидел, как напротив дома 35а его соседи пилят дерево мушмулы на муниципальной территории. Это дерево, по словам активиста, росло вместе с ним самим, и его вкусными плодами угощались, как местные жители, так и гости курорта. "Событие было в районе полудня. Меня возмутило, что соседи пытаются спилить очередное плодоносящее дерево. Ранее они уже спилили два инжира, фундук и дерево камелии на чужой территории. Наши обращения с соседями привлечь к их ответу и возместить ущерб ни к чему не привели. В этот раз я решил спасти дерево", - рассказал Владимир Конаков.

Студент стал звонить в полицию и в лесопарковое хозяйство города. По его мнению, это и испугало лесорубов. "Они успели спилить только две большие ветки. Когда приехала полиция и сотрудник лесопаркового хозяйства, то на глазах у них соседка Елена Оленева стала истерично кричать, за то, что я все фиксировал на видео, чем то брызгать в меня. [Она] посылала угрозы убийством, и когда я повернулся к ней спиной, то получил мощный удар по голове, как я понял, камнем. У меня сразу потемнело в глазах, побежала кровь, сотрудники полиции, вместо того чтобы составить протокол и оказать мне первую медпомощь, повезли меня на допрос", - заявил студент.

Владимир Конаков предоставил видеозапись конфликта. В ролике видно, как Елена Оленева сначала с криком распыляет воду, а затем гонится за активистом и поднимает с земли какой-то предмет, после чего запись прекращается.

"Допрашивал меня сотрудник полиции в участковом пункте на улице Кубанская. У меня болела голова, я просил помощи, но надо мной словно издевались. Я написал от руки заявление, где указал, что меня ударили камнем", - сообщил активист. Сотрудник полиции стал требовать от студента подписать объяснение, которое сам напечатал с его слов, и не выпускал, пока активист не подписал это объяснение. "Так как я плохо уже соображал, то сразу не увидел, что он внес в объяснение от моего имени ложную информацию, что якобы меня соседка ударила металлическим предметом. Я такого не говорил. Я видел, что в меня бросали камни, и когда я повернулся спиной, то один камень попал в голову, и сразу пошла кровь", - рассказал Владимир Конаков.

Нарушителей порядка никто не задерживал, отметил он. Полиция общалась с ними вежливо и уважительно, как со старыми и хорошими знакомыми, а студента сразу арестовали и продержали с окровавленной головой до вечера. После того, как его выпустили из участкового пункта, активист сразу же поехал в больницу, так как очень плохо себя чувствовал. "Меня тошнило. Событие было в полдень, а я смог добраться до городской больницы после удержания в полиции только к вечеру. Мне в травмпункте оказали помощь: промыли рану в голове, дали обезболивающее, провели МРТ. Был поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, рекомендовано лечение в поликлинике по месту жительства, покой и прием лекарств. Я до сих пор лечусь в поликлинике. Появились сильные головные боли", - рассказал студент. Он предъявил справку из травмпункта, датированную 14 мая, и выданную в 18 часов 29 минуты врачом горбольницы № 4 И. Губаревым, указавшем в диагнозе закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадину мягких тканей головы.

Опрошенная корреспондентом "Кавказского узла" участница конфликта Елена Оленева, соседка студента, не стала отрицать, что со своим сожителем Олегом Миланченко пилила 14 мая ветки мушмулы, так как они, по ее словам, "мешали и били по крыше". Елена Оленева так же не стала отрицать, что замахивалась на студента пульверизатором для распыления воды, чтобы он не снимал видео, и потом кинула им ему в голову, так как, по ее словам, "Конаков всем надоел". Так же сожитель Елены, Олег Миланченко заявил, что "…мальчишка мешает жить и распространяет клевету". Елена Оленева отметила, что на следующий день после события подала на Конакова заявление "за клевету". "Полиция с ним разберется", - заявила она.

Сотрудник полиции отправил 26 мая потерпевшему студенту по WhatsApp копию отказа в возбуждении уголовного дела по факту спила деревьев и нанесенных побоев. В постановлении от 24 мая 2021 года, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", приводятся слова Елены Оленевой, которая сообщила, что "…брызгала в Кононова В.А. с водяного пульверизатора, чтобы он не снимал на мобильный телефон". "Защищаясь, гр. Оленева Е.Л. кинула водяной пульверизатор в гр. Кононова В.А. и попала ему по затылку, данные действия были не умышленны", - говорится в постановлении, где указано что в возбуждении уголовного дела отказано по причине "...отсутствия события преступления".

Руководитель лесопаркового хозяйства Александр Мамлай подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудник возглавляемого им управления выезжал на место спила по звонку Конакова, но протокол не составлялся, так как дерево не было спилено на момент приезда специалиста. "Факта спила дерева не было. Полиция пресекла. На этом все", - заявил Александр Мамлай. Он так же считает, что рубки в городе разрешены и выдача порубочных билетов осуществляется по закону Краснодарского края № 2695 "Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае".

Соседка Миланченко и Оленевой, Татьяна Рогожан рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что они вырубили два инжира, фундук и декоративное дерево, а на освободившемся от зеленых насаждений участке поставили свой гараж, а также прихватили от ее частной собственности одну сотку земли, загородив ее собственный участок забором. "Я куда только не обращалась, ведь вырубили мою собственность. Никому не было и дела. Не реагировали ни ЛПХ, ни полиция на мои звонки и жалобы. А тут Меланченко принялись пилить деревья и на муниципальной земли, и опять никакой реакции. Если бы Владимир Конаков не вступился за дерево, то его бы уже не было", - сказала она. Правоохранительные органы и мэрия вообще не работают и защищают не природу и законопослушных людей, а нарушителей общественного порядка, посетовала женщина.

Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что многократно по жалобам граждан обращалась в лесопарковое хозяйство с просьбой сделать публичной процедуру выдачи порубочных билетов, что требует закон, на который ссылается руководитель учреждения. "Порубочные выдаются тайно, и мы не знаем, на сколько деревьев выдан порубочный, и сколько рубится на самом деле. Никто в городе рубки не контролирует", - сказала она.

Эколог, член общественной организации "Сохраним зеленый Сочи" Алла Юсупова считает, что в городе много организаций, обязанных контролировать сохранность курортной растительности, но вместо этого выдаются порубочные билеты и растительности в городе уже фактически не осталось. "Все оказалось застроенным. И рубки и стройки продолжаются даже в охранных зонах курорта", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

С ней согласна и Ирэн Ильенкова - координатор общественного движения "Альтернативный Сочи", которая заявила корреспонденту "Кавказского узла", что не может добиться от комиссии управления по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству реакции на бесконтрольную рубку зеленых насаждений застройщиком в районе санатория "Золотой колос". "Сначала мне сообщали, что приедут. Потом стали говорить, что все в порядке… Но какой может быть порядок, когда рубятся здоровые деревья на оползневом склоне и уже несколько дней никто не пресекает этот беспредел не смотря на мои многократные и настойчивые обращения", - заявила Ирэн Ильенкова. По ее словам, в законе прописана защита растений, но чиновники считают, что наоборот их "задача выдавать бесчисленные порубочные билеты".

Агроном Екатерина Соколова, которая вызывала сотрудников лесопаркового хозяйства в санаторий Сочи по факту уничтожения зеленых насаждений, заявила корреспонденту "Кавказского узла", что она до сих пор не может добиться от чиновников и полиции информации о наказании виновных. Жительница Сочи Тамара Орлова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "защитниками зеленых насаждений должны быть люди которые любят природу, а не те кто ее губит".

Адвокат краевой палаты адвокатов Сергей Костюк отметил корреспонденту "Кавказского узла", что общественность общими усилиями должна требовать привлечения к ответственности чиновников и правоохранителей за халатное и коррупционное отношение к своим обязанностям, которые по должностным инструкциям должны принимать правильные и своевременные решения. По словам адвоката, никто не имеет права наносить увечья человеку, и, согласно статьи 116 УК РФ о побоях, это уголовно наказуемое деяние. Равно как и уничтожение зеленых насаждений, согласно статьи 260 УК РФ, указал адвокат.

Решения о привлечении к ответственности, по словам адвоката, принимаются согласно статьи 144 УПК РФ в течении трех суток. "Отказ в принятии законного и обоснованного решения обжалуется прокурору", - сообщил адвокат. Он так же отметил, что в постановлении содержится признание Еленой Оленевой событий 14 мая и своих деяний, однако, полицейский указал, что он отказывает в возбуждении уголовного дела по причине "отсутствия события".