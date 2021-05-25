25 мая 2021, 22:02
Дагестанский полицейский уволен после ДТП в пьяном виде
Инспектор ДПС в Дагестане уволен, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности после автоаварии с двумя пострадавшими, которую он устроил в пьяном виде, сообщили сегодня в МВД.
По данным ведомства, автоавария произошла 24 мая.
"Инспектор ДПС ГИБДД, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения 24 мая, допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21099". Два пассажира второй легковушки госпитализированы с различными повреждениями", - цитирует пресс-службу МВД республики "Интерфакс".
В ведомстве уточнили что пострадавшим - 17 и 18 лет, а за рулем "ВАЗ" был 20-летний молодой человек. "Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Он понесет наказание в соответствии с законом. Также, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его руководители", - сообщили в МВД.
"Житель Дагестана арестован после наезда на полицейского", "Следком добился разрешения на уголовное преследование судьи из Карачаево-Черкесии", "Прокуратура потребовала отставки главы района в Калмыкии после ДТП".
25 мая 2021, 21:43
-
Суд отпустил Ахмеда Погорова под домашний арест
Ингушский активист Ахмед Погоров отпущен из-под стражи и теперь будет находиться под домашним арестом в определенном судом месте, сообщил адвокат Магомед Гагиев.
25 мая 2021, 21:19
-
Дзюба обозначил пределы практики извинений перед Кадыровым
Практика публичных покаяний за неприятные Рамзану Кадырову слова имеет свои пределы, что и продемонстрировал справедливый ответ "зенитовца" Артема Дзюбы на требование извиниться за мнение о тяжелой атмосфере игр на "Ахмат-арене". Чеченские власти предпочтут "спустить на тормозах" эту историю, так как конфликт с популярным на всероссийском уровне спортсменом не украсит имидж "Ахмата", считают правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Ахмет Ярлыкапов.
25 мая 2021, 21:03
-
Жители поселка в Ростовской области пожаловались на затопления из-за порыва водопровода
В поселке Розет Красносулинского района произошла авария на трубопроводе, дворы местных жителей в одной части населенного пункта подтопило, а другая осталась без воды, сообщили сельчане на сходе. Они рассказали, что порывы происходят регулярно, и потребовали заменить некачественную трубу.
25 мая 2021, 20:33
-
Главред волгоградской газеты оштрафован за распространение экстремистских материалов
Ворошиловский райсуд Волгограда назначил главному редактору газеты "Колокол" Станиславу Терентьеву административный штраф в 1500 рублей. Терентьев намерен обжаловать решение суда.
25 мая 2021, 19:56
-
2
Полиция начала проверку задержания сотрудников заповедника "Эрзи" на границе Чечни и Ингушетии
Четверо сотрудников заповедника "Эрзи" были задержаны полицией Чечни и доставлены в райотдел, трое сотрудников были избиты, следует из сообщения в социальных сетях. Полиция Ингушетии и Чечни приступила к совместной проверке сообщения.
-
25 мая 2021, 12:252
Дело Цховребова и Джабиева передано в суд
-
25 мая 2021, 01:56
Суд оставил в силе приговор Яне Антоновой
-
24 мая 2021, 20:37
Жители Нартана пожаловались на сильные перебои с водоснабжением
-
24 мая 2021, 19:064
Дзюба подтвердил свои слова о Чечне после призыва извиниться за них
-
24 мая 2021, 17:386
Кавказоведы указали на риски для имиджа Кадырова от требований Грозного к Дзюбе
-
24 мая 2021, 14:42
Бибилов потребовал наказать виновных в смерти Джабиева
-
25 мая 2021, 21:43
Суд отпустил Ахмеда Погорова под домашний арест
-
25 мая 2021, 19:562
Полиция начала проверку задержания сотрудников заповедника "Эрзи" на границе Чечни и Ингушетии
-
25 мая 2021, 16:453
Армянский военный погиб в перестрелке на границе с Азербайджаном
-
25 мая 2021, 16:02
Главный инженер таганрогского водоканала арестован по делу о гибели 11 рабочих
-
25 мая 2021, 15:25
Суд продлил арест главы Майкопа
-
25 мая 2021, 14:15
Главный инженер "Водоканала" задержан после гибели 11 рабочих под Таганрогом
-
25 мая 2021, 14:12
Четверо детей стали жертвами пожара в Дагестане
-
25 мая 2021, 13:151
Власти Грузии анонсировали открытие сухопутных границ
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
25 мая 2021, 18:57
Мечеть в Цахуре решено отреставрировать за счет регионального бюджета
-
25 мая 2021, 14:374
Показ свадебных нарядов в Махачкале возмутил пользователей соцсети
-
10 сентября 2020, 20:0726
Кадыров Рамзан Ахматович
-
11 мая 2021, 08:33
BERG...man TbilisiЭрдоган грозит Израилю мобилизацией исламского мира. Хабиб с Кораном и Кадыров 57
-
08 апреля 2021, 10:19
BERG...man TbilisiДаудов: власти Дагестана поступают не по-соседски 90
-
13 марта 2021, 10:34
BERG...man TbilisiСев. Кавказ - вновь в лидерах по бюджетной поддержке из центра ? 47
-
24 мая 2021, 11:021
Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции
-
21 мая 2021, 12:5315
Кавказская война
-
25 мая 2021, 12:00Фильм уроженки Элисты отобран в специальную программу Каннского кинофестиваля
-
24 мая 2021, 21:07Приют для собак в Дагестане
-
24 мая 2021, 15:00Родители из Сочи не могут оформить гражданство России детям, рожденным за пределами страны
-
23 мая 2021, 22:01В Стамбуле открылась выставка, посвященная изгнанию черкесов с Кавказа
-
23 мая 2021, 16:32Брат пешехода, избитого полицейским в Северной Осетии обращается к Председателю СК РФ
-
03 мая 2021, 09:32
В апреле 2021 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе убит один человек
-
05 апреля 2021, 14:18
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в 1 квартале 2021 года пострадали 19 человек