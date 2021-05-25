Дагестанский полицейский уволен после ДТП в пьяном виде

25 мая 2021, 22:02

Инспектор ДПС в Дагестане уволен, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности после автоаварии с двумя пострадавшими, которую он устроил в пьяном виде, сообщили сегодня в МВД.

По данным ведомства, автоавария произошла 24 мая.

"Инспектор ДПС ГИБДД, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения 24 мая, допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21099". Два пассажира второй легковушки госпитализированы с различными повреждениями", - цитирует пресс-службу МВД республики "Интерфакс".

В ведомстве уточнили что пострадавшим - 17 и 18 лет, а за рулем "ВАЗ" был 20-летний молодой человек. "Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Он понесет наказание в соответствии с законом. Также, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его руководители", - сообщили в МВД.