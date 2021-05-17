17 мая 2021, 17:45

Житель Дагестана арестован после наезда на полицейского

Суд принял решение о заключении под стражу задержанного жителя Ансалты, подозреваемого в том, что он сбил сотрудника ДПС на автодороге в Ботлихском районе и скрылся с места аварии.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая МВД Дагестана сообщило о задержании водителя, который вечером 14 мая сбил сотрудника ДПС на автодороге в Ботлихском районе и скрылся с места аварии. По данным полиции, мужчина сел за руль пьяным и сбил полицейского намеренно. В отношении него было возбуждено дело по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти предусмотренного (ч. 2 ст. 318 УК РФ), наказание по которой до 10 лет лишения свободы.

По ходатайству следствия суд избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщило сегодня Следственное управление Следкома России по Дагестану на своем сайте. «По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», - говорится в сообщении ведомства.

В результате дорожно-транспортного происшествия (наезда) полицейский получил телесные повреждения, указано в нем.

Напомним, после задержания подозреваемого около 200 жителей Ансалты устроили потасовку и потребовали отпустить односельчанина. Видео с места инцидента МВД Дагестана опубликовало на своей странице в Instagram. Пользователи соцсети сочли поведение участников акции постыдным.

Примечание:

"Дагестанцы потребовали наказать сбившего волонтера водителя", "Потасовка между учителями произошла во время забастовки в Дагестане", "Расширена зона поиска ребенка в Дагестане".

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