Суд продлил арест главы Майкопа

25 мая 2021, 15:25

Бывший глава Майкопа Андрей Гетманов останется под стражей до 23 июля, по статье о вымогательстве ему уже предъявлено обвинение, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", глава администрации Майкопа Андрей Гетманов был задержан 24 марта по подозрению в вымогательстве. По решению суда он арестован на два месяца. 2 апреля следствие сообщило, что Гетманов также подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а 21 мая следствие сообщило о подозрениях в покушении мошенничестве. 9 апреля Совет народных депутатов Майкопа досрочно прекратил полномочия главы города Андрея Гетманова.

По данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет фермера и потребовал от него обменяться земельными участками, расположенными в Майкопском районе. При этом разница в стоимости участков составляла более 5 млн рублей, и предприниматель отказался от невыгодной для него сделки. Тогда подозреваемый стал угрожать физической расправой вплоть до убийства, и фермер согласился на обмен. В 2019 году чиновник попытался обменяться земельными участками со своим знакомым, разница в стоимости которых составляла 4 миллиона рублей, однако завершить обмен ему не удалось из-за отказа регистрирующего органа, сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

Бывшему главе администрации Майкопа по ходатайству следователя судом продлен срок содержания. По статье о вымогательстве чиновнику уже предъявлено обвинение, сообщило сегодня Управление СКР по Адыгее.

Чиновник останется под стражей до 23 июля, проинформировал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на следствие.

На сайте администрации Майкопа не содержится комментариев относительно продления срока ареста бывшему главе города.

Часть 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство) предусматривает до 15 лет лишения свободы, часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия) предусматривает до трех лет лишения свободы, часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает до 10 лет лишения свободы. Часть 3 статьи 30 УК РФ предполагает покушение на преступление и отдельного наказания не предусматривает.

Напомним, Андрей Гетманов был назначен мэром Майкопа 1 февраля 2018 года. Совет народных депутатов Майкопа единогласно проголосовал за его назначение.