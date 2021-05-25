Ограничения на проезд через Верхний Ларс введены для большегрузов

25 мая 2021, 10:59

Движение большегрузного транспорта ограничено на Военно-Грузинской дороге, ведущей к границе с Россией, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.

По данным ведомства, ограничения будут действовать в течение трех дней на 14-километровом участке Млета-Гудаури международной автомагистрали, ведущей в Россию.

В связи с ремонтными работами движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами на участке дороги Млета-Гудаури запрещается с 09:00 до 21:00 25, 26 и 27 мая. Для остальных видов транспорта проезд открыт. Движение на этом участке дороги регулирует патрульная полиция, пишет со ссылкой на департамент автомобильных дорог "Sputnik-Грузия".

На российской стороне Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта и функционирует в штатном режиме, следует из сегодняшнего сообщения на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной на "Кавказском узле".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 10.55 мск на въезде в Россию из Грузии видна очередь из легковых автомобилей. С противоположной стороны дорога свободна. Грузового транспорта на камерах не видно с обеих сторон. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".