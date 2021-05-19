Администрация Краснодара. Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

19 мая 2021, 14:41

Активисты "Последнего адреса" сообщили о противодействии со стороны мэрии Краснодара

Администрация Краснодара не дала разрешения на установку таблички в память о жертве сталинских репрессий, потому что придерживается идеализированной версии истории СССР, заявил активист движения "Последний адрес" Евгений Тарабрин. Чиновники не представили убедительного обоснования своего решения, указала юрист Наталья Баянова.

Дом №26 по Красной улице в Краснодаре, фасадная часть которого находится в собственности городской администрации, стал последним для корейца Родиона Пака. По данным информационной базы жертв репрессий, составленной "Мемориалом"*, Пак родился в 1914 году на Дальнем Востоке, учился в Краснодаре на рабфаке Наркомпищепрома и на третьем курсе был арестован в рамках так называемой "корейской операции" по сфальсифицированному обвинению в шпионаже в пользу Японии. В октябре 1938 года его расстреляли. Родион Пак был реабилитирован в 1957 году.

Установка таблички Паку - общественная инициатива, указал корреспонденту "Кавказского узла" активист фонда "Последний адрес" в Краснодаре Евгений Тарабрин. "К сожалению, никаких родственников Пака Родиона Михайловича найти не удалось. Интерес к инициативе «Последний адрес» обусловлен общим увлечением историей, в частности, историей репрессий в СССР, историей Большого террора [1930-х годов]", - сказал он.

Тарабрин раскритиковал ответ департамента архитектуры Краснодара, который отклонил ходатайство фонда, заявив, что "на территории Краснодара увековечена память данным событиям в лице памятных знаков, выражающих примирение, согласие и память, установленных на территории парка имени Горького и территории объекта культурного наследия «Ансамбль Всесвятского кладбища»".

"В парке Горького действительно установлен памятник жертвам Гражданской войны в России. Гражданская война была в России в 1918-1921 годах. Возникает закономерный вопрос: какое отношение он может иметь к массовым внесудебным расправам в СССР 1937-38 годов? Никакого. Поэтому ответ [администрации Краснодара] можно трактовать только как формальную отписку", - заявил Евгений Тарабрин.

При этом он подчеркнул, что инициатива "Последнего адреса" не предусматривает установки памятника или даже мемориальной доски - речь идет лишь о типовом информационном знаке форматом в половину тетрадного листа. Активисты проекта заручились согласием собственников жилой части здания, а со стороны администрации Краснодара не требовалось никаких финансовых затрат, только формальное разрешение, отметил Тарабрин.

Активист связал отказ в установке таблички с идеологическими установками мэрии. "Тут и общая идеализация советского периода, и стремление создать лакированную, парадную версию истории. Естественно, в такую версию истории 600 000 расстрелянных тройками во время Большого террора не вписываются. А значит, о них нужно забыть", - раскритиковал позиции городской администрации Тарабрин.

Он указал на несправедливость решения мэрии. "Получается, что организаторам террора установлены памятники, их именами названы улицы, а человеку, пострадавшему от внесудебных расправ и реабилитированному по суду, невозможно установить даже информационный знак. Пак был самый обычный, не выдающийся чем-либо человек. Но память о таких обычных людях не должна раствориться, в этом суть проекта «Последний адрес». К тому же, домов, где проживали репрессированные, сохранилось не так много. В центре Краснодара только два таких здания", - отметил активист.

Фонд "Последний адрес" получил заявки на установку двух табличек

Проект фонда "Последний адрес" фонда поддержан и одобрен мэрией Москвы и опирается на Федеральную концепцию увековечения памяти жертв политических репрессий. Общественная инициатива поддержана на правительственном уровне, указано в обращении губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву от имени сопредседателя правления фонда Никиты Соколова, направленном Тарабриным 2 апреля. Проект начал работать в 2014 году, и с тех пор более 1100 знаков Последнего адреса установлены в 65 населенных пунктах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Таганроге.

14 мая первая табличка "Последнего адреса" появилась в Астрахани. Она установлена в память о репрессированном архитекторе Николае Миловидове. С просьбой увековечить память Миловидова к сотрудникам фонда обратились сразу три астраханца.

3аявку на установку таблички может подать любой человек, нашедший сведения о репрессированном в общедоступной базе данных общества "Мемориал", отметил Тарабрин. "В Краснодаре пока не установлено ни одной таблички, однако недавно нам поступили две заявки", - сказал он.

Второй адрес - Красная, 27 - стал последним для Григория Игнатьева, который родился на Кубани в 1884 году. В "Книге памяти Краснодарского края" говорится, что Игнатьев был арестован в 1921 году как офицер, служивший в Добровольческой армии и враждебно настроенный к советской власти. Расстрелян 28 сентября 1921 года, реабилитирован в 1991 году. "Здание по Красной, 27 находится в частной собственности, с собственниками пока не удалось установить диалог. С ООО «Инвестстрой» не получается связаться - на письма никакого ответа не последовало", - сообщил Евгений Тарабрин.

Дома 26 и 27 по Красной улице находятся в центре города, мимо ежедневно проходит много людей, и установка на фасадах этих зданий знаков "Последнего адреса" послужила бы увековечиванию памяти жертв политрепрессий, заключил активист.

По его данным, единственная на Кубани памятная табличка проекта "Последний адрес" установлена в городе Нефтегорск Апшеронского района. В 2019 году там увековечили имя заместителя управляющего треста "Майнефть" Алексея Парахина, который был арестован в 1937 году по прямому указанию Сталина, а в июне 1938 года расстрелян по обвинению в руководстве контрреволюционной троцкистской организацией. В 1956 году Парахина реабилитировали.

Юрист сочла отказ мэрии Краснодара необоснованным

Ходатайствовать об установке мемориальных досок, памятных знаков, бюстов могут и физические лица, если это группа численностью не менее десяти человек, и любые юридические лица, в том числе общественные организации, указала член Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова. Такие ходатайства подаются в Краснодарскую межведомственную топонимическую комиссию.

"Памятные таблички приравниваются к мемориальным доскам и бюстам и не имеют упрощенной схемы установки. То есть инициативные граждане должны обратиться не только с ходатайством об установке таблички, но и обосновать необходимость ее установки, предоставить историко-библиографическая справки, приложить копии архивных и других документов, подтверждающих достоверность события или заслуги гражданина, имя которого увековечивается", - сообщила Баянова.

Она добавила, что к ходатайству должны быть приложены письменное согласие собственника здания, письменное обязательство о финансировании работ по проектированию, изготовлению, установке, содержанию, ремонту памятного знака. "Топонимическая комиссия в течение двух месяцев рассматривает поступившие документы и выносит решение. Здесь, как мы видим, ответ пришел намного быстрее. Если ходатайство отклонено, то должны быть обоснования. В ответе департамента архитектуры инициаторам установки знака я таких обоснований не вижу. То, что в Краснодаре есть другие памятники, не является основанием для отказа", - считает Баянова.

Юрист рекомендует активистам фонда обратиться в администрацию города еще раз. "Если не все необходимые документы активисты приложили, то специалисты департамента должны были об этом написать в своем отказе, а сейчас он выглядит формальной отпиской. Я рекомендую активистам не обращаться к губернатору, а напрямую в топонимическую комиссию, и предоставить весь перечень документов, в том числе и согласие собственников [здания]", - сказала Наталья Баянова.

Через суд принудить к установлению памятной таблички мэрию Краснодара, как собственника здания, не получится, полагает юрист. "В нашем случае можно попробовать пойти в суд, поскольку мэрия города не единолично владеет зданием - там есть еще много собственников. Но захотят ли они судиться, неизвестно", - указала Баянова.

* эта общественная организация включена Минюстом России в реестр "иностранных агентов".

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Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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