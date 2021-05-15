Фонд "Последний адрес" установил памятную табличку в память о репрессированном астраханском архитекторе

15 мая 2021, 02:40

Мемориальную табличку в память о репрессированном архитекторе Николае Миловидове прикрепили на дом в Астрахани, где он жил. С просьбой увековечить память Миловидова к сотрудникам фонда "Последний адрес" обратились сразу три астраханца, и эта табличка стала первой, установленной в городе в рамках проекта.

В Астрахани 14 мая прошла церемония открытия первой в городе таблички в рамках проекта "Последний адрес". В 18.00 (17.00 мск) табличка была установлена на доме на перекрестке улицы Калинина и 3-й Интернациональной, по адресу 3-я Интернациональная, 1, где жил и был арестован архитектор Николай Миловидов.

Николай Миловидов приехал в Астрахань из Санкт-Петербурга в 1907 году. По его проектам был построен целый ряд зданий, которые сейчас являются украшением Астрахани. За 31 год проживания в Астрахани Миловидов занимал разные должности - от младшего инженера в губернском правлении до городского архитектора. В 1930-х годах он заведовал мастерской при Астраханском городском совете и преподавал в строительной школе. В 1930 году был принят на работу в Астраханский РыбВТУЗ на должность начальника проектного бюро и строительства учебных корпусов. В ходе репрессий 1937 года под прицелом оказались вузы, в том числе Астраханский РыбВТУЗ. Преподавательский состав подвергается преследованиям за "контрреволюционную деятельность". В начале 1938 года Миловидов был арестован. Под пытками он оговорил себя и, хотя позднее на суде заявил, что дал показания под пытками, его расстреляли, говорится в справке на сайте проекта dvorast.

На мероприятие пришло порядка 17 человек. Люди установили табличку, возложили цветы, пообщались и разошлись, передал корреспондент "Кавказского узла".

Специально для участия в церемонии в Астрахань из Москвы приехала сотрудница фонда "Последний адрес" Оксана Матиевская, она привезла с собой табличку. "История каждой такой таблички начинается с того, что кто-то подает нам заявку. В этом случае история была уникальная - заявку подали сразу три человека, независимо друг от друга, и все эти три человека - не родственники репрессированного", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Матиевская сказала, что Миловидов известный в Астрахани архитектор, уважаемый, "и это здорово, что его здесь помнят". "Цель нашего проекта... - собрать людей, для которых эта история, эта память имеет значение. И такая табличка переводит память о репрессиях в человеческое измерение", - отметила она.

Она рассказала, что если в доме жили несколько репрессированных, то на нем устанавливают несколько табличек. "У нас в Москве такие дома есть. Каждый человек удостаивается таблички. Но это не мемориальная доска... У всех один знак. Этот знак - работа художника Александра Бродского. Он лаконичный, узнаваемый. Когда в городе их появляется несколько, гуляющие по городу люди начинают их замечать и идентифицировать", - сказала Матиевская.

По ее словам, заявка на табличку на дом Миловидова стала первой, поступившей из Астрахани. "На фоне других городов Астрахань выглядит неплохо, поскольку уже сюда пришел проект. У нас есть большие города, где пока нет ни одной таблички", - отметила Матиевская.

Она рассказала, что часто жильцы домов, где устанавливают таблички, часто равнодушно относятся к самим мероприятиям. В Астрахани же жильцы дома вышли. "Не всегда такое бывает... А здесь и три заявителя, и жильцы дома проявили интерес, и люди, пришедшие на церемонию, сказали, что тоже хотели бы подать заявку. Это приятно, и я очень надеюсь, что проект в Астрахани будет развиваться", сказала сотрудница фонда.

"Последний адрес" - это пример низовой гражданской инициативы, указала Матиевская. "Помимо того, что мы занимаемся сохранением памяти репрессированных... формируется движение низовой гражданской инициативы", - считает она.

К такой практике не привыкли ни чиновники, ни жители домов, ни сами граждане, отметила Матиевская. "Это возможность самим что-то сделать, не спрашивая разрешения у мэрии, у управы. Просто принять решение, договориться с собственником, самим изготовить, самим повесить", - сказала она.

Жители Астрахани поддержали инициативу сохранить память об архитекторе

Первым заявку в "Последний адрес" подал житель Астрахани Алексей Самарин. "У нас есть два известных астраханских архитектора: Николай Миловидов и Виктор Вальдовский-Варганек. Они оба были репрессированы, и я как строитель знал их истории. Их архитектура мне интересна как профессионалу. Я подумал, что надо бы увековечить их память... Узнал про "Последний адрес", что вешают таблички. Так как сохранился этот дом (откуда забрали Миловидова - Прим. "Кавказского узла"), я решил начать с Миловидова. Подал заявку в "Последний адрес", со мной связались, мы начали работу", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Самарин подчеркнул, что согласование с администрацией в случае размещения такой таблички не требуется - нужно, чтоб сохранился дом, "последний адрес "человека, и чтоб жильцы этого дома были не против. "Я пришел, поговорил с одной из жительниц... Она помогла мне собрать подписи жильцов", - сказал он. Затем надо было собрать справки, подтверждающие, что он действительно был репрессирован, что жил в этом доме. Этим занимался "Последний адрес", пояснил Самарин.

По словам активиста, для него прежде всего важно было увековечить память талантливого архитектора, который внес большой вклад в облик города.

Еще один житель Астрахани, подавший заявку в "Последний адрес", - Валерий Маслов. "Я ознакомился с историей Миловидова, нашел людей, которые мне помогли изучить его историю, архитекторов, краеведов. Совместно мы сделали страницу в интернете, где описали его жизнь и трагическую гибель. Так как на тот момент не было ни одного упоминания его имени в Астрахани - ни доски, ни улицы - я начал искать возможности увековечить его память. Это было около года назад. Недавно на одном из спроектированных Миловидовым зданий была повешена мемориальная табличка,", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". "Нужно помнить свою историю. Если мы будем знать и помнить свою историю, не будем совершать тех же ошибок", - считает Маслов.

Третья заявка была от активистки Марины Миталевой. "Мы независимо друг от друга сделали это... Я подала заявку последней. Я искала информацию о репрессированных, в Астрахани это как минимум несколько тысяч человек, и мне попался альбом в соцсетях с подборкой фотографий, и там был написан последний адрес Николая Николаевича Миловидова. И так как я знаю про проект "Последний адрес", знаю, что это является основанием инициировать заявку, и я это сделала", - рассказала Миталева корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что цель проекта "Последний адрес" - память. "Я была в Германии - там камни памяти жертв нацизма, "камни преткновения", вмонтированы в брусчатку. Я считаю, что к такому надо привлекать внимание и надо обязательно об этом помнить... Когда люди понимают, что это репрессированные - такие же люди, которые ни в чем не были виноваты, то грань "свой - чужой" стирается, получается цивилизованное общество, в котором всем комфортно жить", - считает Миталева.

Как пояснила корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавшая на церемонии размещения таблички

Жительница дома Ирина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вопрос о размещении таблички на доме не вызвал ни малейшего негатива у соседей. "Я сказала всем соседям. Никто не был против... Хорошо отнеслись. Это же память о людях. Они строили", - сказала она.

Журналист Полина Делия сказала корреспонденту "Кавказского узла", что пришла на церемонию не по работе, а потому что тема репрессированных ей близка. "Это важно. В годы Большого террора, в годы советских политических репрессий в нашей стране погибло, безвинно пострадало, было репрессировано, заключено в лагеря, расстреляно огромное количество людей. Помнить о них и сохранять эту память - это то, что мы должны делать. У меня семье есть репрессированные, эта тема мне близка", - сказала она.

Делия отметила, что знала про проект "Последний адрес". "Сама в соцсетях писала, что в городе был Николай Николаевич Миловидов, который очень много сделал для Астрахани, и он заслуживает того, чтоб его память была увековечена таким образом. Тем более, что у проекта "Последний адрес" до сих пор не было ни одной таблички в Астрахани", - добавила Делия.

Житель Астрахани Алексей, пришедший на церемонию, считает подобные знаки памяти очень важными. "Я считаю очень важным... чтить память тех, кто до этого момента не дожил. Нужно, чтобы люди это помнили,чтоб это никогда больше не повторилось", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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