Защита указала на предвзятость процесса по делу ингушских активистов

19 мая 2021, 08:54

Несмотря на то, что больше половины свидетелей обвинения по делу ингушских активистов отказались от претензий к подсудимым, все идет к тому, что суд будет вынужден вынести обвинительный приговор, считает адвокат Джабраил Куриев.

Как писал "Кавказский узел", дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. После заседания суда 13 апреля правозащитники заявили, что суд должен вынести оправдательный приговор.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

18 мая в Ессентукском горсуде возобновилось рассмотрение дела ингушских активистов, сообщил адвокат Джабраил Куриев. Были допрошены четыре засекреченных свидетеля обвинения, сотрудники Росгвардии в статусе потерпевших. Их показания мало чем отличаются от показаний предыдущих свидетелей обвинения: никаких заявлений, рапортов о полученных травмах они не писали, по их словам, следователя они видели всего один раз, с материалами дела не знакомы, и они не были очевидцами того, что эти люди, которые находятся под стражей, совершали какие-то противоправные действия, рассказал адвокат.

Росгвардейцы, отвечая на вопросы судьи и адвокатов, заявили, что никого из подсудимых не знают, на митинге их не видели и никаких претензий у них к обвиняемым нет, пояснил он. "Никто из них ничего не знает о созданном в Ингушетии экстремистском обществе. Судя по всему, только в зале суда они узнали, что они здесь находятся в качестве потерпевших. Они заявили, что таковыми себя не считают", – сказал Куриев корреспонденту "Кавказского узла".

На предыдущем заседании суда по делу ингушских активистов, которое прошло 28 апреля, были допрошены в качестве потерпевших четыре сотрудника Росгвардии. Они также сообщили суду, что не имеют претензий к подсудимым, рассказал Куриев.

Обвинение заявило 67 свидетелей, подавляющее большинство которых находится в статусе потерпевших, рассказал адвокат. "На сегодняшний день мы допросили 39 свидетелей обвинения. И все они дают показания в пользу защиты. Большинство из них даже не понимают, в чем состоит их задача при допросе, порой затрудняются ответить на вопросы судьи или адвокатов, когда их спрашивают, какого рода травмы были ими получены в результате столкновения с обвиняемыми. Потому что таких столкновений просто не было! Все как один заявляют, что на самом деле они потерпевшими по данному уголовному делу они себя не считают и ни один из них не высказал при допросе претензии к кому-то из подсудимых", – пояснил Куриев.

По его словам, свидетели обвинения отрицают какое-либо насилие в отношении них со стороны активистов. "В рамках дела допрошено больше половины свидетелей обвинения, и ни один из них не дал показания, которые подтверждали бы предъявляемые нашим подзащитным обвинения, они уверены, что никаких противоправных действий наши подзащитные не совершали <…> Даже учитывая все данные, которые свидетельствуют о невиновности наших подзащитных, все идет к тому, что суд будет вынужден вынести обвинительный приговор", – подчеркнул адвокат.

После того, как будут допрошены все свидетели обвинения, суд будет вызывать на допросы свидетелей защиты, добавил он. "Защита планирует привлечь в качестве свидетелей тех, кто был осужден и отбыл срок и находится на свободе: ранее все они заявили, что их действия никто не организовывал, никто на них не влиял, некоторые из них даже не были знакомы с подсудимыми. Желающих выступить на суде в качестве свидетелей защиты много. Среди них есть и госслужащие и представители силовых структур", – рассказал Куриев.

Адвокат рассказал о длительном перерыве в свиданиях родственников с активистами

Перед рассмотрением дела 18 мая к зданию Ессентукского горсуда приехала большая группа поддержки из Ингушетии. Приехало много родственников подсудимых. В дни празднования Уразы-Байрама никому из родственников не удалось добиться свидания с родными, находящимися в СИЗО, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" брат Малсага Ужахова Саварбек.

В числе приехавших также были представители духовенства, рассказал член Совета тейпов Ингушетии Багаудин Мякиев. "В ее составе были муфтий Ингушетии Иса Хамхоев, представители Совета тейпов. Также из Москвы приехали участники судебного процесса правозащитник Лев Пономарев, руководитель программы "Горячие точки" Олег Орлов и в качестве слушателя председатель комитета "Гражданское содействие Светлана Ганнушкина", – сообщил Мякиев корреспонденту "Кавказского узла".

До начала судебного заседания почти все смогли увидеться с содержащимися под стражей активистами, добавил он. "Заходили по двое-трое. Конечно, хотелось многое спросить, о многом поделиться, но старались ограничиться лишь словами приветствия, да всех приехавших из Ингушетии интересовало в первую очередь самочувствие наших арестантов. Но держались они мужественно, были искренне рады всем, кто приехал их навестить", – пояснил Мякиев.

За время Уразы все семеро, не взирая на имеющиеся болезни, держали пост. Свиданий не давали и родственники волновались за здоровье своих родных, которые находились в заключении, рассказал член Совета тейпов Ингушетии.

Адвокату Ахмеда Барахоева Фатиме Урусовой удалось посетить в СИЗО своего подзащитного за несколько дней до заседания суда 18 мая. "Нельзя сказать, что Ахмед, находясь под стражей столь длительное время, чувствует себя отлично. Но тем не менее, он старается держаться на уровне, как бы тяжело ему не было. По крайней мере, никаких жалоб на здоровье от него я во время свидания не услышала", – сказала Урусова корреспонденту "Кавказского узла".

Об ухудшении здоровья своего подзащитного также рассказал адвокат Малсага Ужахова Джабраил Куриев. "Время от времени поднимается давление у Малсага Ужахова, но не смотря на букет хронических заболеваний он не прерывал пост, и сейчас потихоньку входит в норму", – отметил Куриев.

За время Уразы жалоб на здоровье от ингушских активистов не поступало, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник дежурной части СИЗО.

Правозащитник Олег Орлов сообщил, что удалось сделать забор биоматериалов у Зарифы Саутиевой. При этом он отказался от дальнейших комментариев о проведении ее медицинского обследования.

Забор биоматериалов у Саутиевой был сделан дней 10 назад и данные анализов были переданы лечащему ее врачу Зарифы, рассказала сестра Саутиевой Румина. "Доктор сказал, что судя по анализам, Зарифе нужно как можно быстрее сделать УЗИ печени. Я не знаю, есть ли в СИЗО аппарат УЗИ. Но теперь будем добиваться, чтобы сестре назначили и эту процедуру", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Родственники переживали за состояние здоровья Саутиевой во время Уразы, добавила она. Также по словам Румины во время заседания, на котором судья изменил Саутиевой меру пресечения на домашний арест, была видна реакция прокурора. "Никто не знал, что такое решение будет вынесено, очень обрадовались не только мы, родственники. Все кто находился в зале суда, все поздравляли сестру. Все, кроме одного – прокурора. Он в лице изменился, бегал из угла в угол, потом стал куда-то звонить. Видно было, что он очень недоволен решением судьи. Тяжелый такой взгляд был у него, недобрый. Что ему сделала моя сестра, что он места от злости не находил себе? И он все сделал, чтобы в Ставрополе отменили это решение и Зарифу опять отправили в тюрьму", – возмутилась Румина.

6 апреля адвокат Зарифы Саутиевой сообщил, что состояние ее здоровья за последние дни ухудшилось, ей требуется консультация врача-эндокринолога, которого можно будет вызвать после того, как станут известны результаты анализов. Саутиева нуждается в адекватном медицинском обследовании в клинике, однако вывезти ее туда из СИЗО — неразрешимая задача, заявил 8 апреля адвокат.

Правозащитница раскритиковала действия прокурора

Во второй части заседания в Ессентукском горсуде была рассмотрена апелляционная жалоба о продлении срока содержания под стражей подсудимых до 9 августа 2021 года. Заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи с Судебной коллегией по уголовным делам Ставропольского краевого суда, сообщила адвокат Фатима Урусова.

По ее словам, выступали все адвокаты, все общественные защитники. "Исследуем письменные материалы. Каждый адвокат поддерживает свою жалобу, приводит дополнительные доводы", – пояснила Урусова.

Рассмотрение апелляционной жалобы длилось до позднего вечера, но не было закончено, 19 мая расследование апелляционной жалобы будет продолжено, пояснил адвокат Куриев.

По его словам, при исследовании письменных материалов были обнаружены нарушения в работе структур, которые отправляют материалы в краевой суд. "Примечательно, что в краевой суд представили материалы по административным делам, например по отношению к Ужахову о том, что его привлекали. Но в краевой суд почему-то не передали материалы на основании которых по этим административным делам он оправдан", – возмутился Куриев.

Во время рассмотрения жалобы на продление активистам срока содержания под стражей прокуратура практически самоустранилась от участия в работе судебного заседания, указала председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "В самом начале было заявлено ходатайство одного из адвокатов прослушать на сегодняшнем заседании речь прокурора по которому 20 апреля и было принято решение о продлении срока содержания под стражей подсудимых до 9 августа 2021 года. Суд оставил без удовлетворения это ходатайство защиты. Прокурор который участвовал в процессе, на вопрос как он относится к тому, чтобы сейчас прослушать речь его коллеги (в заседании суда присутствовал другой гособвинитель), ответил, что это совершенно не имеет никакого значения потому, что все доводы уже были приведены в постановлении судьи", – рассказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Прокурор таким образом самоустранился и дал понять, что он работает в одной связке с судьей, отметила она. "Одна эта фраза явилась саморазоблачительной для прокурора. Выходит, по его мнению, какое имеет значение, что там сказал 20 апреля прокурор, все уже изложил в своем постановлении судья. То есть никакой состязательности процесса нет. Что судья работает как обвинитель. Что ждать, в таком случает от такого суда?" – задалась вопросом Ганнушкина.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов".

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