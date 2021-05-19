19 мая 2021, 06:24

Власти Дагестана разрешили открыть банкетные залы

Банкетные залы в Дагестане разрешено открыть при условии, что будет обеспечена заполняемость не более 25% и число гостей не превысит 150 человек.

Как писал "Кавказский узел", работники банкетных залов в Дагестане в начале марта попросили власти республики разрешить проведение торжеств при условии соблюдения ограничений против коронавируса. С 15 марта в регионе сняты некоторые ограничения. В частности, разрешено посещение мечетей и других культовых объектов при условии соблюдения в них масочного режима и социальной дистанции. Но банкетные залы власти Дагестана отказались открывать. 28 марта министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов сказал, что ситуация с коронавирусом в республике не позволяет пока возобновить работу банкетных залов.

18 мая прошло очередное заседание оперативного штаба Дагестана по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции под руководством врио главы региона Сергея Меликова. На встрече было принято решение разрешить работать банкетным залам, о чем их владельцы и работники просили с начала марта. Однако работать они будут с определенными ограничениями, сообщает "Дагестанская правда".

Банкетные залы смогут начать работу только при условии, что они будут оснащены средствами индивидуальной защиты и соответствовать требованиям Роспотребнадзора. Но и в таком случае должна быть обеспечена заполняемость залов не более чем на 25%, но при этом число гостей не должно превышать 150 человек, пишет "Лезги-газет".

Власти Дагестана отчитались о вакцинации среди медицинских и социальных работников, а также педагогов и сотрудников органов исполнительной власти. По их данным, на 17 мая вакцинированы 30,1% медработников, 23,4% работников соцслужб, в вузах прошли вакцинацию 6,6% преподавателей и 0,2% студентов, а среди работников органов исполнительной власти - 22%.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Махачкалинцы одобрительно восприняли появление пункта вакцинации у мечети", "Два случая заражения британским штаммом COVID-19 зафиксированы в Дагестане", "Минздрав Дагестана предупредил о необходимости вакцинации для участия в хадже".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 мая 2021, 08:54

19 мая 2021, 08:00

  • Дело о срыве строительства жилья для сирот в Знаменске передано в суд

    Врио директора управления капитального строительства Астраханской области не обеспечил консервацию недостроенного трехэтажного дома для детей-сирот в Знаменске, из-за чего был сорван его ввод в эксплуатацию. Дело с утвержденным против чиновника обвинительным заключением передано в суд, рапортовал Следком России.

19 мая 2021, 07:11

19 мая 2021, 05:30

  • Заявление МИД России о ситуации в Сюнике вызвало критику в Ереване

    Россия окажет помощь в урегулировании напряженности на границе Азербайджана и Армении, если обе стороны попросят об этом, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Это заявление стало фактическим отказом в предоставлении помощи Армении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване.

19 мая 2021, 05:10

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи