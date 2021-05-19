Власти Дагестана разрешили открыть банкетные залы

19 мая 2021, 06:24

Банкетные залы в Дагестане разрешено открыть при условии, что будет обеспечена заполняемость не более 25% и число гостей не превысит 150 человек.

Как писал "Кавказский узел", работники банкетных залов в Дагестане в начале марта попросили власти республики разрешить проведение торжеств при условии соблюдения ограничений против коронавируса. С 15 марта в регионе сняты некоторые ограничения. В частности, разрешено посещение мечетей и других культовых объектов при условии соблюдения в них масочного режима и социальной дистанции. Но банкетные залы власти Дагестана отказались открывать. 28 марта министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов сказал, что ситуация с коронавирусом в республике не позволяет пока возобновить работу банкетных залов.

18 мая прошло очередное заседание оперативного штаба Дагестана по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции под руководством врио главы региона Сергея Меликова. На встрече было принято решение разрешить работать банкетным залам, о чем их владельцы и работники просили с начала марта. Однако работать они будут с определенными ограничениями, сообщает "Дагестанская правда".

Банкетные залы смогут начать работу только при условии, что они будут оснащены средствами индивидуальной защиты и соответствовать требованиям Роспотребнадзора. Но и в таком случае должна быть обеспечена заполняемость залов не более чем на 25%, но при этом число гостей не должно превышать 150 человек, пишет "Лезги-газет".

Власти Дагестана отчитались о вакцинации среди медицинских и социальных работников, а также педагогов и сотрудников органов исполнительной власти. По их данным, на 17 мая вакцинированы 30,1% медработников, 23,4% работников соцслужб, в вузах прошли вакцинацию 6,6% преподавателей и 0,2% студентов, а среди работников органов исполнительной власти - 22%.