Двое азербайджанских пограничников погибли в результате перестрелки

15 мая 2021, 19:33

Перестрелка произошла на азербайджано-иранской границе, когда пограничники пытались остановить нарушителей. Погибли старший лейтенант и младший прапорщик. Один из стрелявших - гражданин Ирана - задержан. На месте происшествия обнаружено около 10 килограммов наркотиков, сообщила Государственная пограничная служба Азербайджана.

По данным ведомства, сегодня три человека нарушили государственную границу вблизи села Гендере Ярдымлинского района. Когда пограничники потребовали от них остановиться, те открыли огонь и попытались скрыться, бросив груз. В результате стрельбы старший лейтенант и младший прапорщик были ранены и скончались в больнице, проинформировала погранслужба.

Один из стрелявших задержан, им оказался гражданин Ирана. Поиск оставшихся двоих продолжается. На месте происшествия обнаружено около 10 килограммов наркотиков. Территория, где произошел инцидент, была оцеплена, ситуацию с воздуха контролирует пограничная авиация, пишет со ссылкой на Государственную пограничную службу "Sputnik-Азербайджан".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре 2019 года нарушитель границы с Ираном ранил пограничника ножом. 27 июля того же года получил огнестрельное ранение один из пограничников, которые задерживали вооруженных контрабандистов с наркотиками. А 10 марта 2019 года перестрелка на границе близ села Бала Бахманли привела к гибели младшего сержанта Сахавата Мамедова и ранению бойца погранотряда Видади Джабраилова.