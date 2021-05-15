15 мая 2021, 19:33

Двое азербайджанских пограничников погибли в результате перестрелки

Перестрелка произошла на азербайджано-иранской границе, когда пограничники пытались остановить нарушителей. Погибли старший лейтенант и младший прапорщик. Один из стрелявших - гражданин Ирана - задержан. На месте происшествия обнаружено около 10 килограммов наркотиков, сообщила Государственная пограничная служба Азербайджана.

По данным ведомства, сегодня три человека нарушили государственную границу вблизи села Гендере Ярдымлинского района. Когда пограничники потребовали от них остановиться, те открыли огонь и попытались скрыться, бросив груз. В результате стрельбы старший лейтенант и младший прапорщик были ранены и скончались в больнице, проинформировала погранслужба.

Один из стрелявших задержан, им оказался гражданин Ирана. Поиск оставшихся двоих продолжается. На месте происшествия обнаружено около 10 килограммов наркотиков. Территория, где произошел инцидент, была оцеплена, ситуацию с воздуха контролирует пограничная авиация, пишет со ссылкой на Государственную пограничную службу "Sputnik-Азербайджан".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре 2019 года нарушитель границы с Ираном ранил пограничника ножом. 27 июля того же года получил огнестрельное ранение один из пограничников, которые задерживали вооруженных контрабандистов с наркотиками. А 10 марта 2019 года перестрелка на границе близ села Бала Бахманли привела к гибели младшего сержанта Сахавата Мамедова и ранению бойца погранотряда Видади Джабраилова.

Примечание:

"Азербайджанские силовики убили человека на границе с Ираном", "Три человека убиты на азербайджано-иранской границе", "Азербайджанский пограничник ранен в перестрелке".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 мая 2021, 18:49

15 мая 2021, 18:21

  • Спасатели продолжили поиски пропавшего в горах Абхазии туриста

    Местонахождение одного из семи туристов, оставшегося в горах Абхазии, до сих пор неизвестно, остальная часть группы 13 мая была доставлена в Сухум. Туриста оставили в палатке, с едой и велели никуда не уходить, но спасатели сообщили, что его там нет, рассказала инструктор группы.

15 мая 2021, 17:41

15 мая 2021, 17:26

15 мая 2021, 16:23

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи