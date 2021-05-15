15 мая 2021, 13:28
Около 7,5 тысячи жителей Ставрополья остались без воды после аварии
Водоснабжение прервано в Андроповском округе Ставропольского края в связи с аварией. Без воды, помимо частных домов, осталась также центральная районная больница, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, местные жители остались без воды в 11:35 мск из-за перелома трубы в селе Курсавка.
"Под отключение попало 3 тыс. 205 частных домовладений, 7 тыс. 470 человек, из них 2 тыс. 410 детей, центральная районная больница", - цитирует представителя краевого главка МЧС "Интерфакс".
В ведомстве добавили, что организован подвоз воды, ведутся аварийно-восстановительные работы, не уточнив время их завершения.
"Власти отчитались об улучшении качества воды в Марьиных Колодцах", "Почти 5 тысяч жителей Кисловодска остались без тепла", "Более 10 тысяч жителей Невинномысска остались без воды после аварии".
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