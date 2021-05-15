Около 7,5 тысячи жителей Ставрополья остались без воды после аварии

15 мая 2021, 13:28

Водоснабжение прервано в Андроповском округе Ставропольского края в связи с аварией. Без воды, помимо частных домов, осталась также центральная районная больница, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, местные жители остались без воды в 11:35 мск из-за перелома трубы в селе Курсавка.

"Под отключение попало 3 тыс. 205 частных домовладений, 7 тыс. 470 человек, из них 2 тыс. 410 детей, центральная районная больница", - цитирует представителя краевого главка МЧС "Интерфакс".

В ведомстве добавили, что организован подвоз воды, ведутся аварийно-восстановительные работы, не уточнив время их завершения.