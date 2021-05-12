Проверка документов. Фото Елены Синеок ЮГА.ру

12 мая 2021, 08:00

Житель Дагестана обвинен в вымогательстве денег у полицейского

26-летний житель Буйнакского района обвинен в том, что вымогал деньги у полицейского, угрожая распространить в СМИ сведения о его противоправных действиях.

По версии следствия, в конце ноября 2020 года обвиняемый получил от своего знакомого видеозапись, согласно которой сотрудник буйнакской полиции "совершил противоправные действия в отношении местного жителя". Обвиняемый стал вымогать у полицейского крупную сумму денег, угрожая распространить сведения из видеозаписи в средствах массовой информации. Через несколько дней после получения денег и муляжа, имитирующего денежные купюры, обвиняемый был задержан, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, говорится в сообщении, опубликованном 11 мая на сайте ведомства.

Часть 3 статьи 163 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Примечание:

"Житель Дагестана признал себя пособником силовиков в вымогательстве", ""Черновик" отказался удалить публикации о прокурорском сыне", "Глава отдела ГИБДД в Дагестане осужден за избиение водителя маршрутки".

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