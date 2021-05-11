Грузинские дальнобойщики пожаловались на проблемы с поездками в Казахстан

11 мая 2021, 18:50

Автоперевозчики в Грузии, требующие упростить выдачу разрешений на перевозку грузов за границу, пригрозили властям новыми акциями протеста. Они рассказали, что не могут выехать в Казахстан из-за неготовности чиновников к правилам, введенным этой страной.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая перед зданием Агентства сухопутного транспорта в Батуми более сотни водителей-дальнобойщиков провели акцию протеста, требуя добиться от Казахстана разрешения на въезд в страну. Причиной акции протеста стал тот факт, что казахстанская таможня арестовала несколько десятков грузинских грузовых автомобилей из-за отсутствия свидетельства об авторизации транспортного средства. Участники акции также сообщили, что десятки грузинских дальнобойщиков из-за отсутствия разрешения были оштрафованы в Казахстане на четыре тысячи долларов каждый.

Грузинские автоперевозчики не могут въехать в Казахстан

Больше недели грузинские дальнобойщики не могут выехать с территории Казахстана, собирая деньги для оплаты штрафа, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" автомобилист-дальнобойщик Ираклий Меладзе.

"Мы связались с ними сегодня - они уже в банках, получают денежные переводы для уплаты штрафа", - отметил Меладзе.

Он рассказал подробности ситуации: "Уже после того, как эти автомобили заехали на территорию Казахстана, таможня этой страны потребовала от них предъявить «дозвол» - свидетельство об авторизации транспортных средств. Хотя на момент выезда с территории Грузии им никто не говорил о необходимости наличия такого документа".

По словам Меладзе, грузинские водители, направляющиеся в Казахстан, также не могут покинуть территорию своей страны из-за того, что у них требуют авторизацию транспортных средств. "У меня и моего друга сегодня автомобили-трейлеры стоят в Казбеги уже с грузом, но мы не можем выехать в Казахстан, иначе нас оштрафуют власти Казахстана", - отметил дальнобойщик.

Коллеги задержанных в Казахстане водителей узнали о проблеме из соцсетей

Информацию об аресте казахстанской таможней грузинских грузовых автомобилей водители в Грузии узнали из видеообращения одного из своих коллег, распространенного в Facebook 4 мая. Человек на видеозаписи говорит на грузинском языке, что прибыл в Казахстан, и его автомобиль был направлен на штрафную стоянку.

"Я нахожусь в Казахстане, в городе Булаево. Я и еще несколько водителей из Грузии были отправлены на штрафстоянку. Еще в нескольких городах Казахстана также арестованы грузинские водители, поскольку у нас не оказалось «дозвола» - свидетельства об авторизации транспортного средства", - заявил на видеозаписи мужчина (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла"). Автор видео показывает, что на стоянке находятся девять автомобилей с грузинскими номерами.

Публикацию прокомментировали другие дальнобойщики. "В этой системе столько барьеров появилось, что уже и работать не хочется", - пишет Бесо Меладзе. "Нужно серьезно поговорить и получить официальные ответы. Длинные разговоры ни к чему", - отмечает Паата Сордия. "Акцию нужно провести масштабную, тогда все будет улажено. А несколько человек ничего изменить не смогут", - считает Коба Барсегиани.

В тот же день в Facebook был опубликован другой видеоролик, на котором запечатлены 30 грузовиков с грузинскими номерами в Астрахани. "Из-за опасности быть оштрафованными в Казахстане грузинские автомобили стоят на стоянке в Астрахани, в России. Ни одного хозяина в кабине нет - люди не могут круглосуточно стоять около автомобилей", - говорит человек за кадром, осуществлявший видеосъемку.

Чиновники признали проблему, водители готовы к новым акциям протеста

7 мая в Батуми была проведена еще одна акция протеста дальнобойщиков. К водителям прибыл начальник агентства сухопутного транспорта Шота Уриадмкопели, который подтвердил, что 28 апреля в силу вошло соглашение между Грузией и Казахстаном о разрешительной системе, после чего казахстанское правительство неожиданно потребовало свидетельства об авторизации автотранспорта в Грузии.

"Основная проблема заключалась в том, что грузинские перевозчики до сих пор без всяких разрешений заходили на территорию Казахстана, а соглашение вступило в силу 28 апреля. Грузинская сторона при участии министерства экономики и иностранных дел постаралась выдать определенное количество разрешений на эти автомобили от казахстанской стороны и использовать их для отгрузки товаров. Возникшая проблема была действительно неприятным фактом", - привело слова Шалвы Уриадмкопели "ТВ Аджара" в тот же день.

После 7 мая дальнобойщики митингов не проводили, сообщил один из участников акций протеста водителей. "Но если возникнет необходимость, то проведём еще не одну акцию", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Агентство сухопутного транспорта разъяснило порядок получения документов

В Агентстве сухопутного транспорта Грузии, которое работает при Минэкономики Грузии, сегодня сообщили, что чиновники продолжают переговоры с казахстанской стороной о порядке въезда в страну, и перечислили документы, необходимые для поездки в Казахстан.

"Для поездок во все страны водителям грузовых автомобилей, зарегистрированных в Грузии, необходимо обратиться в агентство сухопутного транспорта и представить свидетельство о регистрации в качестве индивидуального частного предпринимателя или свидетельство от компании, которой принадлежит автомобиль, а также накладные на провоз груза и заявление с указанием даты. Однако при следовании в Казахстан придется получить государственную авторизацию транспорта", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" на "горячей линии" агентства.

Стоимость оформления поездки в любую страну за пределами Грузии, в том числе и в Казахстан, стоит 60 лари (около 15 долларов), документы оформляются в течение трех рабочих дней. "Процедуру оформления можно ускорить и получить документы в этот же день, но это стоит уже не 60, а 100 лари (около 27 долларов)", - пояснили в агентстве.

Как говорит Ираклий Меладзе, на самом деле выдача документов не производится. "Этих бланков об авторизации автотранспорта еще даже не существует - потому что до сих пор она была не нужна. А сейчас у меня и моего друга стоят фуры в Казбеги - мы уже погрузились, когда узнали о новых регуляциях, и ждем, когда отпечатают бланки авторизации", - рассказал дальнобойщик.