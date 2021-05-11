Территория Гобустанской тюрьмы особого режима в Азербайджане. Фото Ветер с Апшерона для "Кавказского узла"

11 мая 2021, 06:47

Генепрокурор Азербайджана счел необоснованным шум вокруг "Тертерского дела"

"Тертерское дело" было расследовано еще в 2017 году, по относящимся к нему уголовным преступлениям  вынесены судебные решения, а общество проинформировано о всех его подробностях, заявил генпрокурор Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", правозащитники признали осужденных по "Тертерскому делу" политзаключенными, в эту группу входят 25 человек, говорится в опубликованном в апреле отчете союза "За свободу политзаключенных Азербайджана". 13 апреля Всемирная организация против пыток заявила о случаях применения пыток и гибели задержанных в Азербайджане военнослужащих и гражданских лиц, проходящих по "Тертерскому делу".

Шум вокруг "Тертерского дела" не обоснован, сообщило 10 мая о заявлении генерального прокурора Кямрана Алиева агентство "Туран".

Это дело было расследовано еще в 2017 году, имели место конкретные уголовные преступления  и  вынесены соответствующие судебные решения, заявил генпрокурор Азербайджана, комментируя журналистам многочисленные публикации в различных социальных сетях об этой теме.

"Общественность была подробно проинформирована и абсурдно поднимать необоснованный шум", - процитировало 10 мая генерального прокурора Кямрана Алиева на своем сайте Meydan.tv.

Напомни, группу из военных и гражданских лиц арестовали в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и в подготовке диверсий против подразделений Минобороны страны и в населенных пунктах в Тертерском районе, говорилось в опубликованном 7 мая 2017 года совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры, Минобороны и Службы безопасности Азербайджана. Следствие и суды по этому делу были закрытыми. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно были реабилитированы. Факт пыток подтверждается приговором Тертерского военного суда, указал правозащитник Огтай Гюльалыев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа публикуются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Тофиг Ягублу обвинил суд в выполнении политического заказа", "Amnesty International осудила власти Азербайджана за аресты активистов", "Активист движения Nida задержан в Азербайджане".

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