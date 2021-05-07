07 мая 2021, 07:43

Восемь осужденных помилованы в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Дня Святого Георгия помиловала восемь осужденных - трое заключенных полностью освобождены от отбывания наказания, а пятерым срок лишения свободы сокращен вдвое.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии часто проводят помилования осужденный по случаю православных праздников. Так, президент Грузии 6 января 2020 года по случаю Рождества помиловала пятерых человек. Этим она прервала мораторий на помилования, который был введен после того, как в число помилованных президентом 28 августа 2019 года вошел Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. 27 апреля президент Грузии подписала акт о помиловании акционера телекомпании "Мтавари архи" Георгия Руруа, что  стало реализацией первого этапа соглашения между властями и оппозицией Грузии,

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных к лишению свободы, сообщило 6 мая издание "Грузия Online".

Помилование было произведено по случаю Дня Святого Георгия - "Гиоргоба", уточнило со ссылкой на администрацию главы грузинского государства "Новости-Грузия".

"Гиоргоба" - день Святого Георгия, его принято отмечать в Грузии два раза в год - 6 мая и 23 ноября. 6 мая православные Грузии поминают день рождения святого, 23 ноября – день, когда его пытали на колесе. Считается, что название страны Грузия связано со Святым Георгием. На гербе Грузии святой Георгий изображен в образе человека верхом на лошади, который убивает дракона, информирует издание "Грузия близко".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала акт о помиловании 6 мая. Исправительные учреждения покинут трое заключенных, они полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания. Остальным пятерым осужденным, среди которых одна женщина, вдвое сокращен срок тюремного наказания.

Примечание:

"В Грузии помилованы 11 осужденных", "Грузинская мечта" и оппозиция пришли к соглашению о выборах и освобождении политзеков", "Сотрудники тюрьмы обвинены в халатности после избиения Руруа".

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