Активисты усомнились в официальной версии гибели Мамедова

07 мая 2021, 02:09

Азербайджанский активист Байрам Мамедов, тело которого было найдено в море в районе Стамбула, погиб в результате несчастного случая, заявила полиция. Друзья Мамедова усомнились в версии полиции.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая друзья Байрама Мамедова сообщили, что турецкая полиция обнаружила его тело в море. Рассматривались при версии его смерти - о самоубийстве, несчастном случае и покушении.

Отец Мамедова Фарман Мамедов вечером 6 мая отбыл в Стамбул для выяснения обстоятельств смерти своего сына. Перед вылетом в Турцию он сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что его сын 1 мая звонил домой и говорил, что в течение недели собирается приехать в Баку. По словам Фармана Мамедова, его сын в последние полгода какой-либо общественной деятельностью не занимался. «Байрам был занят учебой. Он хотел продолжить образование в Европе. А готовился он к учебе в Турции, так как считал, что там образовательные курсы лучше»,- сказал он.

Фарман Мамедов ответил, что пока вся информация о гибели сына у него из СМИ и от знакомых Байрама. «Я должен на месте разобраться. Я буду требовать всю информацию. Мы должны узнать всю правду», - сказал он.

Фарман Мамедов сообщил, что планирует перевезти тело сына в Баку для захоронения.

По версии полиции Стамбульского района Кадыкей, Мамедов погиб от несчастного случая. По данным ведомства, 2 мая в 15.00 мск поступило сообщение об утонувшем молодом человеке в море. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. «В ходе расследования на месте и опроса свидетелей выяснилось, что у мужчины лет 25-30 в море упала туфля. Он вошел в море, чтобы достать обувь, но не смог выбраться, и некоторое время после барахтанья в море исчез. Направленные на место происшествия сотрудники береговой охраны вынесли тело на причал Хайдарпаша и доставили его в больницу», - процитировал 5 мая сообщение полиции телеканал Meydan Tv на своем сайте.

О происшествии были информированы соответствующие структуры и дежурный прокурор. «Прокурор для расследования направил в больницу запрос и дал указание установить личность человека, обнаруженного мертвым в море. 4 мая в полицию приходил человек, который разыскивал пропавшего знакомого. Ему предъявили фото обнаруженного в море тела человека и он опознал в нем Байрама Мамедова, 1995 года рождения», - говорится в сообщении.

В полицию с заявлением об исчезновении Мамедова обращался член правления движения Nida Эльгиз Гахраман, который в последнее время также проживает в Стамбуле. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в официальном сообщении полиции есть несовпадения с той информацией, которую вечером 4 мая ему сообщили в этой структуре.

«В сообщении однозначно говорится о гибели Байрама в результате несчастного случая. Однако 4 мая мне в полиции говорили также о расследовании версии самоубийства. В официальном сообщении говорится о том, что Байрам вошел в море, барахтался в воде, а потом исчез. Но, Байрам умел хорошо плавать. Туфля не могла от него далеко уплыть, а короткое расстояние он смог бы проплыть», - рассказал Гахраман.

По его словам, от съемной квартиры Мамедова до места происшествия расстояние составляет примерно 2 километра. «Байрам и раньше выходил на прогулку. Но, сейчас в Турции жесткий локдаун. Остается неясным, как Байрам мог в условиях жесткого локдауна (с 29 апреля по 17 мая в Турции объявлен жесткий локдаун, на улице могут находиться только люди, имеющие специальное разрешение, и иностранные туристы. - Прим. "Кавказского узла"), пройти, и его не остановила полиция. Я спросил об этом в полиции 4 мая. Мне сказали, что Байрама могли принять за иностранного туриста. В любом случае, должны быть исследованы записи всех камеры видеонаблюдения на его пути. В полиции нам сказали, что записи могут быть выданы только адвокатам. Однако защитники не могут подключиться к делу, поскольку договор с ними должен заключить родственник первой степени Байрама. Его отец сегодня вечером вылетел в Стамбул, и он заключит договор. Ему же полиция предоставит полную информацию после того, как судебно-медицинская экспертиза будет завершена», - продолжил Гахраман.

Он предположил, что на месте, где, как утверждается, Мамедов вошел в море, камер нет. «Но, может быть, кто-то из людей сделал запись. Потому что в Twitter были кадры того, как спасатели находятся на месте происшествия. Возможно, кто-то снял само происшествие», - отметил Гахраман.

Он рассказал, что в последнее время Мамедов вел себя несколько замкнуто. «Определенная замкнутость у Байрама наблюдалась. Но это сейчас у многих из-за длительного карантина. Он отошел от деятельности в соцсетях из-за учебы. Он посещал занятия для сдачи экзамена IELTS для поступления в вузы Европы. В последний раз мы виделись в последних числах апреля, как раз накануне введения локдауна. Ничего необычного в нем не заметил. Он сказал, что в ближайшие дни собирается на две-три недели в Баку. Поэтому я в версию самоубийства не верю. Вряд ли человек, собирающийся домой, стал совершать суицид», - считает Гахраман.

Активист рассказал, что на какое-либо давление Мамедов не жаловался. "Он мне рассказывал об одном случае, произошедшем в феврале или марте. Тогда он после короткого визита в Баку вновь прибыл в Стамбул. В аэропорту сотрудники в штатском в течение часа беседовали с ним и спрашивали о целях проживания в Турции», - отметил Гахраман.

Член правления движения Nida Ульви Гасанли считает, что Мамедов не мог совершить суицид. «Байрам с оптимизмом смотрел в будущее. Он активно готовился к поступлению в вуз. За несколько дней до происшествия он с другим товарищем подали документы в европейские вузы... Версия о том, что он поплыл за обувью и утонул тоже кажется странной. Вода в море еще холодная. Байрам из-за туфли вряд ли стал бы рисковать, даже несмотря на то, что он хорошо плавает. Даже умелые пловцы в холодной воде могут утонуть из-за судорог», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Гасанли также отметил, что "Байрам по характеру - борец". "Он никогда не впадал в уныние, хотя умел быть сдержанным. Он даже о пытках, которые пережил в заключении, говорил с юмором", - сказал активист.

Активист Тогрула Велиев отметил, что у него с Мамедовым «взгляды совпадали», потому что тот был «левым». "На выборах он был одним из тех, кто создал команду и помогал мне (речь идет о внеочередных парламентских выборах 2020 года, когда Велиев был кандидатом в депутаты. - Прим. "Кавказского узла"). Я знаю его как волевого человека, который шел всегда до конца… У него было желание получить образование и вернуться в Азербайджан», - процитировала Велиева азербайджанская служба BBC.

"Кавказский узел" также писал, что в конце 2016 года Байрам Мамедов вместе с еще одним активистом, Гиясом Ибрагимовым, был приговорен к 10 годам заключения по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Оба активиста назвали уголовное преследование местью за граффити на постаменте памятника президенту Азербайджана Гейдару Алиеву в виде надписей: "Qul bayramınız mübarək!" (Поздравляем с праздником рабов!) и "F**k the system!" (Долой систему!). В марте 2019 года Мамедов и Ибрагимов были помилованы. В январе 2020 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев жалобы Мамедова и Ибрагимова на пытки и нарушение свободы слова, присудил им по 36 тысяч евро компенсаций. В марте 2021 года Комитет министров Совета Европы призвал власти Азербайджана немедленно исполнить решения ЕСПЧ по "группе Ильгара Мамедова", куда отнесены Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов - а именно, отменить обвинительные приговоры и снять судимости.