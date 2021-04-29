Изменены границы зоны КТО в Дагестане

29 апреля 2021, 18:23

Режим контртеррористической операции распространен на лесные массивы Казбековского и Новолакского районов Дагестана и снят в Кизилюрте и Кизилюртовском районе.

Как писал "Кавказский узел", режим контртеррористической операции был объявлен в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана, включая Хасвюрт и Кизилюрт, 20 марта 2018 года.

Действующую с 2018 года зону контртеррористической операции изменили в Дагестане, пишет сегодня "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб НАК по республике. "Начальником Управления ФСБ России по Дагестану принято решение об изменении границ территории проведения контртеррористической операции, ранее действовавшей в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах и городах Хасавюрт и Кизилюрт Республики Дагестан", - процитировало агентство сообщение оперштаба.

Часть территории Казбековского и Новолакского районов Дагестана включена в зону действия контртеррористической операции. В границы контртеррористической операции включены участки Казбековского района Дагестана (лесные массивы, прилегающие к населенным пунктам Дылым, Алмак, Ленинаул, Калининаул) и Новолакского (лесные массивы у населенных пунктов Шушия и Чапаево). Из зоны действия КТО исключены город Кизилюрт и Кизилюртовский район республики, отмечается в сообщении. "На указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений, касающихся проверки документов, усиления охраны общественного порядка, ведения контроля телефонных переговоров и другое", - привело сообщение НАК РИА "Дагестан".

На 18:20 29 апреля на сайте НАК не содержится информации об изменении границ зоны КТО в Дагестане.

Новолакский район Дагестана граничит с Чечней, Хасавюртовским, Кизилюртовским и Казбекским районом Дагестана. Казбекский район граничит с Чечней Хасавюртовским, Кизилюртовским и Новолакским районом Дагестана. На "Кавказском узле" опубликована карта административно-территориального деления Дагестана.

Правовой режим контртеррористической операции предусматривает ограничения и дает силовикам полномочия на применение ряда мер, сообщается в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов, спецопераций и похищений людей.