Отказ российских делегатов ПАСЕ обсудить возвращение пленных возмутил жителей Армении

20 апреля 2021, 12:29

Часть российских делегатов проголосовала 19 апреля против обсуждения вопроса о возвращении из Азербайджана армянских военнопленных, остальные воздержались. МИД Армении должен отреагировать на решение представителей России, указали жители Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", после трехстороннего заявления о прекращении боев в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года в Армении начались акции протеста. Часть из них проводят родственники без вести пропавших солдат. Армянской делегации удалось добиться включения вопроса пленных в повестку ПАСЕ, сообщили 19 апреля депутаты парламента Армении. Власти Азербайджана искусственно затягивают процесс освобождения армянских пленных, преднамеренно не раскрывают реальное их число, отметил защитник прав человека Арман Татоян.

Азербайджанская сторона вернула Армении всех военнопленных, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы раньше Армении вернули всех военнопленных. Остающиеся сейчас – это диверсанты. Любые спекуляции Армении и других стран неуместны", – привело 26 февраля издание Report его слова.

Армянская делегация 19 апреля на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге подняла вопрос армянских военнопленных и разрушения армянских памятников в Нагорном Карабахе. Согласно официальному сайту ПАСЕ за включение обсуждения вопроса военнопленных проголосовало 93 делегата, против обсуждения проголосовал 21 делегат, еще 18 делегатов воздержались.

Против внесения вопроса о военнопленных проголосовали делегаты из России (пять делегатов), Азербайджана (шесть делегатов), Турции (восемь делегатов), один сербский делегат и один венгерский делегат. Голосование россиян вызвало в армянском обществе возмущение, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Единственная страна, консолидированно поддержавшая Азербайджан и Турцию – это, конечно, Россия. Ни одного голоса в пользу рассмотрения вопроса армянских военнопленных. Пять делегатов – "против", семь – "воздержались", – написал 19 апреля на своей странице в Facebook пользователь Карен Агекян, запись которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"После голосования в ПАСЕ меня уже терзают смутные сомнения, что в дни 44-х дневной войны против резолюции МГ ОБСЕ в Совбезе проголосовала отнюдь не Великобритания. <…> Речь идет о наших пленных, часть из которых непонятно каким образом была взята в плен после заявления о перемирии от 9 ноября", – отметил 19 апреля на своей странице в Facebook пользователь Давид Степанян, запись которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Не буду обращаться к политическим силам или аналитикам, которые защищают Россию. Нет смысла. Но вы понимаете, что это означает? МИД Армении обязано официально отреагировать на это голосование", – написал 19 апреля на своей странице в Facebook пользователь Давид Давтян, запись которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Я много раз слышала от русских друзей, что, мол, армяне, вы же понимаете, что мы из чистой милости держим у вас базу? Что ж, спасибо. От души спасибо, ага. Вы очень добрые. И бескорыстные. И никаких интересов в регионе у России, разумеется, нет. Вообще. В самом деле, какие могут быть интересы у России в глубине Зеленого подбрюшья? Только армян защищать из доброты и милосердия. Что ж, друзья, ваше сегодняшнее голосование, благодаря которому наши пленные останутся в лапах соседей, сказало больше, чем тысяча слов", – написала на своей странице в Facebook пользователь Нарине Эйрамджянц, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

На территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана, осталось до двух тысяч памятников армянской истории и культуры, в том числе 161 монастырь и церкви, 591 хачкар, места раскопок Тигранакерта, Азоха, Нор Кармиравана, Мирика, Керена и многочисленные крепости, замки, святыни и прочие памятники. Восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами, а также частные музеи ковров и армянского драма (деньги) в городе Шуши, сообщил 16 апреля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник офиса омбудсмена Нагорного Карабаха.

Во время сессии ПАСЕ армянская делегация также подняла вопрос разрушения армянских памятников, написала 19 апреля на своей странице в Facebook член правящей фракции "Мой шаг" Татевик Айрапетян, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Азербайджане продолжают удерживаться более 200 армянских военнопленных и пленных мирных жителей, считает руководитель фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян. Он продемонстрировал фотографии "парка трофеев" в Баку. "На посещение этого парка выстраиваются очереди, что отвратительно и недопустимо", – заявил Марукян. "Парк трофеев" должен быть закрыт", – добавил он.

Депутат от "Процветающей Армении" Наира Зограбян призвала ПАСЕ направить наблюдательную миссию в перешедшие под контроль Азербайджана населенные пункты. Она выказала слова возмущения по поводу разрушения армянских памятников в Нагорном Карабахе. "Сегодня важно сохранить самобытность национальных меньшинств, однако защита прав человека и защита культурных и религиозных ценностей в равной степени важны в еще непризнанных странах", – написала 19 апреля на своей странице в Facebook Загробян, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что после подписания мирного соглашения 9 ноября были осквернены памятник жертвам геноцида армян в Шуши и церковь "Канач жам" в Шуши, а во время войны церковь Казанчецоц дважды подвергалась бомбардировкам. Также исчезла церковь в Махакаване.

Обсуждение вопроса армянских пленных в Азербайджане состоится 20 апреля, уточнил на своей странице в Facebook депутат от "Моего шага", руководитель делегации Армении в ПАСЕ Рубен Рубинян.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно достигнутым договоренностям, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".