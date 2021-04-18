Такси. фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

18 апреля 2021, 03:03

Таганрогские таксисты предъявили претензии "Яндексу"

Таксисты Таганрога объявили забастовку до 19 апреля и пожаловались на повышение тарифов, взимаемых агрегатором "Яндекс.Такси", и слишком длинный рабочий день. Они выдвинули агрегатору ряд требований.

Таганрогские таксисты объявили акцию протеста и отказались выходить на линию до 19 апреля.

Забастовку таксисты устроили в знак протеста против повышения тарифов, взимаемых агрегатором, а также против слишком длинного рабочего дня - им нередко приходится работать по 14 часов в сутки. При этом, как они утверждают, доходы не растут, информирует "Бизнес-газета".

Видеообращение водителей, жалующихся на сложные условия труда, было опубликовано накануне, 17 апреля в группе "Мой Таганрог" в соцсети "ВКонтакте". "Мы здесь все собрались по одной простой причине - потому что условия труда становятся просто невозможным. Порезали тарифы очень сильно в прошлом году и до сих пор не было никаких повышений цен", - говорится в обращении.

"Мы собираемся вместе, чтобы сказать агрегатору "Яндекс.Такси" - пора уже нам повысить тарифы, пора улучшить наши условия труда. Нам уже надоело катать за эти копейки, убивать наши новые кредитные автомобили по нашим дорогам", - говорит голос за кадром.

Требования таксисты выставили и в письменном виде. В частности, они потребовали установить тарифы в размере 69 рублей за минимальный, 15 рублей за километр пути по городу и 20 рублей за километр пути за городом, ввести платную подачу за город, исходя из указанного тарифа. В числе их требований также: круглосуточная горячая линия для водителей, увеличение радиуса действия купленной смены до 10 километров в черте города и другие. Кроме того, заявлены планы о создании профсоюза таксистов. По данным на 03. 02 мск сегодня, 18 апреля видеообращение набрало 215 лайков и 12888 просмотров.

Аналогичные видеообращения были опубликованы в Instagram-паблике "Мой город Таганрог".

Комментариями руководства агрегатора "Яндекс.Такси" по поводу требований таганрогских таксистов "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Дагестан назван лидером по числу заправок с плохим топливом на юге России", "Жители Северного Кавказа рассказали, как сэкономить на подготовке к Курбан-байраму", "Подорожание топлива объединило пользователей соцсетей из Кабардино-Балкарии и Дагестана".

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