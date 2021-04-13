13 апреля 2021, 22:31

Суд утвердил штраф пятому активисту из Таганрога

Ростовский областной суд сегодня оставил в силе решение о штрафе в 10 тысяч рублей последнему из пяти активистов, которые были задержаны на пикете против политрепрессий в Таганроге.

Как писал "Кавказский узел", 31 января в Ростовской области, как и в других российских регионах, прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Ростове-на-Дону 42 участника уличных протестов были отправлены под административный арест, еще 80 активистам назначены штрафы. 1 февраля суд в Таганроге назначил штрафы пяти местным жителям, посчитав их нарушителями порядка проведения акции протеста. Активисты отказались признать себя виновными и обжаловали решения о штрафах. 17 марта Ростовский облсуд оставил в силе штраф в 10 тысяч рублей активистке Юлии Резниковой. Защитница Резниковой назвала решение о штрафе политическим.

Сегодня Ростовский областной суд рассмотрел последнюю из пяти жалоб на решения о штрафах, поданную Михаилом Георги. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

Сам Михаил Георги на судебное заседание не приехал, и судья рассмотрел жалобу в его отсутствие. Георги пояснил, что посчитал личное участие бессмысленным. "Смысла в этом нет, даже на ошибку в фамилии внимания решили не обращать: [другой оштрафованный активист] Евгений Переверзов, а в городском суде написали Переверзев, причем несколько раз им на это указывали. Адвокат в апелляции с судьей это обсуждала, но бесполезно. Идем [обжаловать] дальше",  - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Георги, он работает в институте и ему будет затруднительно оплатить штраф, так как он составит половину зарплаты. "Просить отсрочки не будем, хотя это чувствительно для моего бюджета, например, это половина моей институтской зарплаты", - утверждает он.

Другим активистам также было отказано в удовлетворении их жалоб. Заседание по жалобе Евгения Переверзова состоялось 23 марта, по жалобе Екатерины Бабуцкой - 29 марта, Георгия Ковалева - 8 апреля. Во всех случаях решения были оставлены без изменения, следует из картотеки на сайте Ростовского областного суда.

Новости об этих акциях в поддержку Навального собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на тематической странице "Преследование активистов".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Ростовчане объяснили мотивы участия в акции в поддержку Навального", "Педагог из Армавира пожаловался на увольнение в связи с митингом", "Задержанные в Сочи сторонники Навального пожаловались на действия провокаторов".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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