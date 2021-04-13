Преподаватель нальчикского вуза упрекнула руководство в кадровой избирательности

13 апреля 2021, 10:00

Уволенная профессор Кабардино-Балкарского госуниверситета попыталась принять участие в конкурсе на замещение должности, которую она занимала, но вуз перенес конкурс, сославшись на пандемию коронавируса. Конкурс был отменен, чтобы не допустить ее возвращения, поскольку руководство проявляет избирательность при приеме сотрудников, предположила педагог.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2018 году была уволена сотрудница Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), проработавшая в вузе 20 лет, и с тех пор она безрезультатно пытается восстановиться в должности. В конце марта 2020 года суд не нашел нарушений в том, что руководство КБГУ не продлило контракт с профессором без объяснения причин. 5 марта был объявлен конкурс на замещение должности профессора Института педагогики и психологии КБГУ.

Нальчикский горсуд пришел к выводу, что при увольнении профессора руководство госуниверситета не нарушило закон. Законодательство "не возлагает обязанности на образовательную организацию объявлять конкурсный отбор для обязательного предоставления всем работникам, освобождаемым по истечении срока трудового договора, возможности продолжения трудовых правоотношений. Таким образом, обязанности объявить конкурсный отбор на должность, занимаемую (профессором) до истечения срока ее договора, законами и подзаконными актами Российской Федерации не предусмотрено", говорится в решении суда.

После того, как был объявлен конкурс на должность профессора Института педагогики и психологии уволенная жительница Кабардино-Балкарии попыталась принять в нем участие. Об этом рассказала она сама. "Ученый секретарь КБГУ сообщила мне о соответствии поданных мной документов квалификационным требованиям, предъявляемым к должности профессора. В управлении кадров КБГУ меня заверили, что уведомят о дате проведения конкурса. По прошествии одного года никакой информации о проведении конкурса мне не поступило. При этом на сайте КБГУ не было объявления об отмене указанного конкурса. 18 марта 2021 года я обратилась к ректору КБГУ Альтудову Ю.К. с просьбой сообщить мне о сроках проведения конкурса", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Руководство вуза сообщило, что конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, и что в этом учебном году проведение конкурса не планируется, рассказала профессор. "Конкурс, объявленный 5 марта 2020 года на замещение вышеуказанной должности, перенесен на более поздний период с учетом эпидемиологической обстановки в КБР, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в письме подписанном врио первого проректора по учебной работе Лесевым В.Н. (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Далее в письме отмечается, что "в текущем учебном году с учетом численности контингента обучающихся на вышеуказанную должность конкурс объявлен не будет ввиду отсутствия вакансии в штатном расписании".

Профессор, комментируя этот ответ, назвала его отпиской и сказала, что изложенная в нем информация не соответствует действительности. "О том, что конкурс отменен, никакой информации на официальном сайте КБГУ нет, что предполагает необходимость проведения конкурса, вне зависимости от того, кто в настоящее время замещает указанную должность", – сказала она.

Тезис о том, что "в текущем году с учетом численности контингента обучающихся на вышеуказанную должность конкурс объявлен не будет ввиду отсутствия вакансии в штатном расписании", по ее мнению, не состоятелен.

Она добавила, что с 2018 года численность обучающихся ежегодно увеличивается, что отмечено в соответствующих отчетах, размещенных на сайте КБГУ. "В 2018 году должность, которую я занимала – 1 ставка, была разделена между тремя лицами, в том числе гражданкой Германии Койновой-Целнер Ю.В. В 2020 году выяснилось, что Койнова-Целнер Ю.В. не имеет ученой степени доктора наук, признаваемой в РФ, а также не имеет никакого научного звания, что зафиксировано проверкой Прокуратуры КБР. В связи с несоответствием Койновой-Цельнер Ю.В. квалификационным требованиям, она не имеет правовых оснований для участия в конкурсе на должность профессора КБГУ. Тем не менее, с 2018 года на 0,5 ставки должности профессора, которую я ранее занимала, без проведения конкурса ежегодно оформляется Койнова-Целнер Ю.В. и при этом "численность контингента обучающихся" никто в расчет не берет", – добавила профессор.

"Численность контингента обучающихся" позволяет работать на должности профессора, которую я ранее занимала, еще двум преподавателям, в том числе 98-летней жительнице Санкт-Петербурга Кузьминой", – сообщила уволенная профессор.

Она считает, что руководство КБГУ намеренно отказывает ей в участии в конкурсе. Так, в письме от 5 июня 2018 года проректор КБГУ Лесев, в частности, сообщил ей, что "в настоящее время производственная необходимость в заполнении вакансии, образующейся после прекращения 30 июня 2018 года с Вами трудового договора, отсутствует".

По словам профессора, "производственная необходимость" в заполнении ранее занимаемой ею должности имела место, однако на эту должность были приняты другие лица, причем без объявления конкурса. "По завершении приемной кампании 2018-2019 учебного года конкурс на замещаемую мною должность не был объявлен, несмотря на значительное увеличение количества студентов и учебной нагрузки в ставках профессорско-преподавательского состава (1,0 ставки и более на одного сотрудника), кроме того, в штат кафедры были дополнительно оформлены новые преподаватели, не имеющие ученой степени и опыта работы в ВУЗе", – рассказала профессор.

По ее мнению, руководство вуза проявило предвзятость при приеме сотрудников на работу. "Указанные заявления являются доказательствами преднамеренного нарушения моего права на труд с целью предоставить занимаемую мной ранее должность "нужным людям", удовлетворяя тем самым личные интересы руководства КБГУ, вразрез интересам студентов и учебного процесса", – подчеркнула профессор.

3 марта 2020 года "Кавказский узел" направил на имя ректора КБГУ Альтудова Ю.К. запрос на предоставление информации о причинах непродления контракта с профессором.