Силовики освободили заложников во Владикавказе

12 апреля 2021, 16:26

Заложники были захвачены сегодня в магазине одежды во Владикавказе. Силовики задержали подозреваемого, угрожавшего взрывом, заложники не пострадали, сообщили источники в правоохранительных органах.

Во владикавказский магазин одежды "Доступ", который находится в районе кинотеатра "Дружба", сегодня ворвался неизвестный и взял находившихся в нем людей в заложники. По предварительным данным, у него было взрывное устройство, в магазине находились 11 человек, сообщило "Оссетия Ньюс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Захвативший заложников заявил, что при нем находится 10 кг взрывчатого вещества. По сведениям источника, в заложниках оказались девять человек пишет сегодня "15-й регион" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У мужчины была с собой сумка, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Захватчик запер дверь в магазин и объявил, что все, кто находится в торговом зале, стали его заложниками. При этом он сам позвонил в экстренные службы по номеру 112. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали его в течение 10 минут. При осмотре сумки выяснилось, что в ней находился муляж взрывного устройства, проинформировал телеканал 360. Выдвигались ли какие-либо требования - неизвестно.

Никто из заложников не пострадал, с ними работают специалисты. Ближайшие магазины закрыты, их сотрудников эвакуировали, как только стало известно о происшествии, район кинотеатра "Дружба" по-прежнему оцеплен, сообщил "Sputnik-Осетия" в 15.47 мск. По данным издания, в заложники неизвестный взял девять человек.

На сайтах МВД, прокуратуры Северной Осетии и управления Следкома России по республике на 16.30 мск нет информации о захвате заложников во Владикавказе.