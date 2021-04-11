Волгоградский сторонник Навального арестован в Москве

11 апреля 2021, 02:36

Силовики принудительно доставили Вадима Бурмистрова из Волгограда в Москву, где он был арестован на семь суток за участие во встрече Алексея Навального в аэропорту 17 января.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Самолет, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, однако был перенаправлен в другой аэропорт. При этом во Внуково встречать политика собрались представители его штабов из разных регионов России, в том числе Краснодара и Волгограда.

Тимирязевский суд Москвы арестовал 10 апреля на семь суток волгоградского сторонники Навального Вадима Бурмистрова. Его обвинили в том, что 17 января в аэропорту Внуково, куда прилетел из Германии Алексей Навальный, он создал помехи инфраструктуре и движению транспорта (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ), пишет "Коммерсант".

Ранее, 9 апреля супруга Бурмистрова заявила о пропаже мужа, пишет "ОВД-Инфо". Она сообщила изданию, что Вадима могли задержать силовики и принудительно доставить в Москву на суд.

Напомним, что 23 и 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли массовые акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. 2 февраля суд в Москве назначил Навальному 3 года и 6 месяцев колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал оппозиционера политзаключенным. Сразу после ареста Навального в России прошли массовые протесты, признанные политологами самыми массовыми за последние десятилетия.

9 апреля волгоградские сторонники Навального сообщили, что штаб оппозиционного политика вынужденно съехал из офиса в бизнес-центре после одностороннего расторжения договора аренды. Координатор штаба Евгений Кочегин расценил ситуацию как часть кампании давления на сторонников Навального.

После акции в Волгограде 23 января были оштрафованы не менее 41 участника, 31 января на акции в городе были задержаны несколько десятков человек. Не менее 28 активистов тогда были оштрафованы за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия, один человек арестован на пять суток.

Материалы о протестах сторонников Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.