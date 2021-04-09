Аналитики объяснили причины скандала вокруг сериала "Топи"

09 апреля 2021, 00:54

Угрозы, поступившие сценаристу сериала "Топи" Дмитрию Глуховскому от пользователей чеченского сегмента соцсетей, возникли из-за роста общей агрессивности в обществе, считает правозащитник Валерий Борщев. Скандал вокруг сериала был намеренно спровоцирован, уверен аналитик центра "Акценты" Андрей Козлов.

Как писал "Кавказский узел", сериал "Топи" по сценарию писателя Дмитрия Глуховского вызвал возмущение у пользователей соцсетей из Чечни, которые сочли аморальным поведение одной из героинь фильма. Одни комментаторы потребовали от писателя извинений, другие высказали в его адрес прямые угрозы. После этого 6 апреля в Интернете появились персональные данные Глуховского, включая его адрес и номер сотового телефона. Сюжет сериала "Топи" является художественным вымыслом автора и не должен восприниматься так серьезно, считают участники дискуссий в Instagram. Чеченцы должны защищать свою идентичность всеми возможными способами, заявили их оппоненты.

Премьера "Топей" состоялась 28 января на портале "КиноПоиск HD", где сериал обозначен как "Мистическая утопия Дмитрия Глуховского", триллер со слоганом: "От себя не убежишь". По сюжету, молодые москвичи бегут от своих проблем в русскую глушь, говорится в аннотации на портале. Одна из сюжетных линий в сериале посвящена чеченской девушке (ее национальность впрямую не называется, но это становится понятно из контекста) по имени Эля, которую сыграла актриса Софья Володчинская. Девушка бежит от жениха-чеченца в деревню Топи. В сериале демонстрируются, в том числе постельные сцены с участием героини Володчинской. Также в "Топях" затрагивается тема чеченских войн.

Угрозы Глуховскому связаны с возросшей агрессивностью населения, считает член Московской Хельсинкской группы, правозащитник Валерий Борщев. "Градус агрессии в последнее время серьезно вырос. Агрессия не обоснована и возникла беспочвенно. Возможно, некоторые высказывания были неосторожными, но это не должно выливаться в угрозы… В росте агрессии, в создании такой атмосферы, конечно же, виноваты власти", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Борщев отметил, что угрозы Глуховскому прозвучали в одно время со снятием фильмов, связанных с Чечней, на "Артдокфесте". Однако он не считает, что данные инциденты связаны. «Не думаю, что власти организовали целую кампанию. Это общая волна, это инициативы. Фестиваль делает режиссер Виталий Манский. Я уверен, что им не управляет администрация президента", – сказал он.

Ранее российский фестиваль документального кино "Артдокфест" вынужденно отменил премьерный показ картины "Тихий голос", посвященной судьбе чеченского гея. Первоначально организаторы отказались сделать это, несмотря на угрозы, но потом билеты на премьеру оказались выкупленными "одномоментно одной картой". Один из организаторов фестиваля, режиссер Виталий Манский, пояснил, что у них "не было выбора". Режиссер фильма "Тихий голос" был вынужден закрыть аккаунт в соцсети после угроз от анонимных пользователей, приславших, в частности, пугающий видеоролик. Кроме того, "Артдокфест" был вынужден отменить показ фильма "Граница" о протестах в Ингушетии противников соглашения о границе с Чечней. Минкульт счел его разжигающим межнациональную рознь.

Правозащитник призывал дискутировать о содержании и сюжете фильма, но не проявлять агрессии и критиковать фильм. "Печально, что на него набрасываются. Можно спорить, но переходить на угрозы – это уже болезнь общества", – сказал Борщев.

Российский кинематограф неконкурентоспособен по отношению к зарубежным продуктам, а потому мало кому известен, а скандалы предают отечественным фильмам мощную рекламу, из-за чего их популярность сильно возрастает, считает партнер коммуникационной группы Kozlov&Arakelyan PR-Group, аналитик центра "Акценты" Андрей Козлов.

"С точки зрения пиара, безусловно, скандал добавит фильму узнаваемости и популярности. Чтобы люди посмотрели фильм, необходимо, чтобы о нем узнали. И для этого нет ничего лучше, чем скандал. В данном случае это разговор не о Чечне, а о либеральной общественности. Это о том, насколько глубок разрыв между патриархальной частью общества и теми, кто, скажем, отрицает "семейные, традиционные ценности". Это очевидная попытка автора медиа привлечь к себе внимание той части общества, которая позиционирует себя как либеральная", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Козлов уверен, что привлеченная таким образом аудитория станет в десятки раз больше той, которая была бы без скандала. "С точки зрения пиара, человек, придумавший сценарий о чеченской женщине и внедривший в ее поведение абсолютно неприемлемые чеченцами вещи, устроил провокацию, которая и должна была вызвать широкую общественную дискуссию", – считает Козлов.

Сериал распространялся непрофессионально, однако из-за скандалов у него появится потенциал, отметил он. "Распространением сериала занимались небольшие российские каналы... Уверен, что благодаря скандалу сериал получит награды или, как минимум, зрительский интерес. Продюсеры фильма смогут использовать скандал и истерию себе во благо", – сказал Козлов.