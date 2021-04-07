Пользователи соцсетей поспорили о реакции чеченцев на сериал "Топи"

07 апреля 2021, 23:28

Разозливший чеченцев сюжет сериала «Топи» является художественным вымыслом автора и не должен восприниматься так серьезно, считают участники дискуссий в Instagram. Чеченцы должны защищать свою идентичность всеми возможными способами, заявили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", сериал "Топи" по сценарию писателя Дмитрия Глуховского вызвал возмущение у пользователей соцсетей из Чечни, которые сочли аморальным поведение одной из героинь фильма. Одни комментаторы потребовали от писателя извинений, другие высказали в его адрес прямые угрозы, после чего 6 апреля в Интернете появились персональные данные Глуховского, включая его адрес и номер сотового телефона.

Премьера "Топей" состоялась 28 января на портале "КиноПоиск HD", где сериал обозначен как "Мистическая утопия Дмитрия Глуховского", триллер со слоганом: "От себя не убежишь". По сюжету, молодые москвичи бегут от своих проблем в русскую глушь, говорится в аннотации на портале. Одна из сюжетных линий в сериале посвящена чеченской девушке (ее национальность впрямую не называется, но это становится понятно из контекста) по имени Эля, которую сыграла актриса Софья Володчинская. Девушка бежит от жениха-чеченца в деревню Топи. В сериале демонстрируются, в том числе постельные сцены с участием героини Володчинской. Также в "Топях" затрагивается тема чеченских войн.

То, как в сериале представлена представительница чеченского народа, продолжает волновать пользователи соцсетей, позиционирующих себя как чеченцев. Большинство из них призывает Глуховского к ответственности, часто в очень агрессивной форме.

«Короче сейчас всё делается, для того чтобы наш народ опорочить и испортить. Создание этого фильма прямое тому подтверждение. Хочется кричать на весь мир. Кажется, это просто фильм, ничего страшного. Но именно с помощью вот таких фильмов и меняют, культуру, ценности, убеждения любого народа», - пишет сегодня shamilevdjabrail в чеченском Instagram-паблике eldit_net. Этот паблик, у которого 218 тысяч подписчиков, 6 апреля републиковал ролик чеченского сценариста и продюсера Амины Оздамировой с осуждением Глуховского. За сутки число просмотров этого видео увеличилось с 20,6 тысячи до 35,8 тысячи, а число комментариев – с 117 до 185. Большинство новых комментариев также негативно настроены к сценаристу.

«Нужно ему напомнить, что так делать нельзя», - заявляет islam_195_95. «Обязательно надо его наказать, если с рук сойдёт, ещё хуже будет!!» - согласен berkat__grozny. «Либо он снимет с проката этот фильм и свою писанину, либо участь у него будет не из лучших», - предупреждает zippo_eternal. «Пусть на этого режиссёра обрушится гнев Аллаха !!! […] в скором времени пожалеет, но будет поздно!!!!» - высказывается abu_banat95.

На странице самой Оздамировой в Instagram, у которой 2928 подписчиков, сегодня пользователи в комментариях высказали полярные мнения. «Рамзан [Кадыров] по любому не оставит его и его подобных, как минимум в лицо плюнет и извиняться заставит», - уверен stranik___o5. «Будто чеченки аморально себя не вели», - пишет v.v.msk. «А может просто надо спокойно посмотреть сериал?» - спрашивает valery_bartenev. «Хоть я и не чеченец, но поддерживаю возмущение чеченцев! Надоели уже эти безнравственные постельные сцены в кино, зачем они нужны вообще?» - возмущается _x_signal. Число просмотров видео Оздамировой за сутки выросло с 9249 до 18 800, а число комментариев – со 130 до 160.

О практике принуждения публичных и непубличных людей к открытым извинениям перед чеченским народом и главой Чечни Рамзаном Кадыровым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Среди тех, кто приносил публичные извинения чеченцам и Кадырову, оказались рэпер Гуф (Алексей Долматов) и его бывшая жена, ведущая Айза Анохина, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, рэпер Вячеслав Машнов (известный под псевдонимами Гнойный или Слава КПСС), директор отделения Датского совета по беженцам в России Пьер Альберт Ильсаас.

Обсуждают сюжет с чеченкой в сериале и в других сообществах. «Глуховский, спровоцировал наших парней. Скажу одно – беги», - пишет _lia_na_13 в Instagram-паблике chp.grozny__95, у которого 52 тысячи подписчиков. Тот же видеоролик Озадмировой здесь собрал за сутки 10,4 тысячи просмотров и 34 комментария. «Надо его поймать и на ЧГТРК, чтоб извинялся с опущенной головой. По-моему, он заслуживает это больше. Разве не так?!» - отмечает там же nomerodin777.

«Рамзан разберется», - высказывает уверенность anzor__susaev в Instagram-паблике chp.groznyi, у которого 88,9 тысячи подписчиков. Здесь обсуждение за сутки собрало 8544 просмотров и 49 комментариев. «Нормальный фильм. Причём тут Чечня, все обычные люди, за всеми не уследишь», - отмечает там же_murad_29. «Для вайнахов это не нормально», - отвечает ему ___vredinkaa___. «Нечего затрагивать их нацию, религию, обычаи и женщин», - считает shakhlarkhanmagomedov.

«Хорошая реклама этому сериалу. А так мог и незамеченным остаться», - прокомментировал реакцию пользователей соцсетей mia080200 в Instagram-паблике pro_chechnya, у которого 428 тысяч подписчиков. Пост о сериале «Топи» здесь за двое суток собрал 27,9 тысячи просмотров и 94 комментария. «Хочешь шума - обидь чеченцев. Если чеченцы начнут реагировать на этот хайп, этот сериал все захотят смотреть», - согласен bass4_umor.«Как они посмели снять такой сериал, задевая честь. Им придется извиниться за это», - заявляет там же lamro__08. «Наказать надо, в пример другим. Пусть думают перед тем, как задевать народ или личность», - согласен с ним i_b_r_a_g_i_m_g.

«Если спустить с рук Глуховскому, то найдутся ещё такие, кто решит снять аналогичную картинку. Такое надо жестко пресекать», - указывает bisss999_ в Instagram-паблике nahchiyn_ladat_, у которого 43,1 тысячи подписчиков. Пост о сериале «Топи» здесь за двое суток собрал 10 тысяч просмотров и 108 комментариев. «Всё, доигрался он, конец его карьере... и ему... разве он не знал, что чеченский народ такое не допускает», - высказывается здесь же volf_pack_95reg_. «Чеченцы должны защищать свои традиции и идентичность всеми возможными способами», - согласен avictor1789. «Ждём извинений Глуховского и срочного запрета на показ этой картины», - отмечает hizirshahabov.

«На ЧГТРК пусть извиняется», - заявляет h_a_l_i_d_95 в Instagram-паблике potomki_imama_shayha_mansura, у которого 2116 подписчиков. «Дешевый фильм. Нормальные люди все поймут. А что будет думать быдло, которое поверит фильму, не должно волновать нас», - возражает rizvan75.44, оставивший один из 25 комментариев в обсуждении поста, который собрал 1013 просмотров.

«Когда смотрела "Топи", так и подумала, что найдутся оскорблённые. Кстати, по мне так это самый достойный персонаж в сериале», - пишет larisaisaeva1411 в Instagram-паблике daptar.ru, у которого 1955 подписчиков. Пост о сериале «Топи» здесь за пять дней собрал 175 комментариев и 181 отметку "Нравится". «Художественный фильм... Это художественный фильм, а не документальный», - согласная alinamagomedova2800. «И не стыдно же людям себя такими дремучими выставлять. Когда уже их всех отпустит галлюцинация об исключительности чеченцев», - спрашивает здесь же пользователь под ником feministkidagestana. «Люди застряли в средневековье, но при этом от благ цивилизации, технического прогресса не отказываются ... Диссонанс», - высказывает свое мнение irisha_maryt.