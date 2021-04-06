Сценарист Глуховский стал мишенью для угроз за эпизоды сериала «Топи» с чеченкой

06 апреля 2021, 21:47

Сериал «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского вызвал возмущение у пользователей соцсетей из Чечни, которые сочли аморальным поведение одной из героинь фильма. Одни комментаторы потребовали от писателя извинений, другие высказали в его адрес прямые угрозы, после чего в Интернете появились персональные данные Глуховского, включая его адрес и номер сотового телефона.

О практике принуждения публичных и непубличных людей к открытым извинениям перед чеченским народом и главой Чечни Рамзаном Кадыровым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Среди тех, кто приносил публичные извинения перед чеченцами и Кадыровым, оказались рэпер Гуф (Алексей Долматов) и его бывшая жена, ведущая Айза Анохина, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, рэпер Вячеслав Машнов (известный под псевдонимами Гнойный или Слава КПСС), директор отделения Датского совета по беженцам в России Пьер Альберт Ильсаас.

Премьера «Топей» состоялась 28 января на портале «КиноПоиск HD», где сериал обозначен как «Мистическая утопия Дмитрия Глуховского», триллер со слоганом «От себя не убежишь». По сюжету молодые москвичи бегут от своих проблем в русскую глушь, говорится в аннотации на портале. Одна из сюжетных линий в сериале посвящена чеченской девушке (ее национальность впрямую не называется, но это становится понятно из контекста) по имени Эля, которую сыграла актриса Софья Володчинская. Девушка бежит от жениха-чеченца в деревню Топи. В сериале демонстрируются в том числе постельные сцены с участием героини Володчинской. Также в "Топях" затрагивается тема чеченских войн, пишут «Кавказ.Реалии»*.

После выхода в свет сериала в соцсетях начали распространяться сообщения с угрозами в адрес сценариста Дмитрия Глуховского. Такие сообщения, в частности, появились на странице Глуховского в Instagram.

«Ты ещё ответишь за чеченку в этом фильме, всему своё время», - пишет lamro.kz под публикацией Глуховского от 28 марта. «Ты за свой «Топи» ещё ответишь перед чеченским народом», - вторит ему isa_izaev. «Не думай, что с тебя не будет спрос», - грозит borzkho9577. «Зря ты задел честь чеченских женщин. Мы не терпилы […], которые не следят за своими женщинами, […]. Не стоило этого делать», - пишет там же gazdiev95. «Готовь завещание», - указывает unxxknow.

«Единственное, что их спасёт - это как можно быстро убрать обратно эту "грязь"», - высказывается adam0707180.

Чеченский сценарист и продюсер Амина Оздамирова, проживающая в настоящее время в Москве, на своей странице в Instagram выложила ролик с осуждением сериала "Топи", в котором фактически оправдала угрозы в адрес режиссера.

«Сейчас угрожают расправой Дмитрию Глуховскому из-за сериала «Топи», для которого он придумал аморальный образ главной героини-чеченки. Понятно, что в традиционной и консервативной Чечне, в которой всё, что касается женщин — это эталон нравственности, приличий, заповедей, аморальное поведение чеченки — это дико», - написала Амина Оздамирова в аннотации к своему ролику, опубликованному 5 апреля.

По ее мнению, Глуховский «ввел в историю провокационного персонажа для хайпа, ради привлечения внимания». «Взять самый вызывающий из возможных образов, в котором только можно представить чеченку — дешёвый приём. Я осуждаю этот сериал, но не особо переживаю: безнравственный персонаж-чеченка приводит к выводам не о моральном облике чеченцев, а о моральном облике Глуховского», - отметила Амина Оздамирова.

Этот пост за сутки собрал 9249 просмотров и 130 комментариев, среди которых также много агрессивно настроенных по отношению к Глуховскому.

«Провоцируют. Суют нос не в своё дело, специально чтобы сделать из этого скандал и пропиариться. Они прекрасно знали, что нам это "не понравится", мягко сказано», - пишет personne0054. «Глуховскому надо вручить билет в один конец. Честь чеченской женщины дороже жизни каждого чеченца», - указывает rokembo_095_086_. «Если ему ночью кто-то случайно ноги поломает, то пусть не обижается. Не дадим никому трогать гордое имя чеченки!» - отмечает visir_sultan. «Самое омерзительное в подобного рода "произведениях" - это формирование собирательного образа, в данном случае чеченки. Я это воспринимаю как и элемент грязной пропаганды, так и каких-то личных, далеко не светлых переживаний самого автора», - считает bulat_grozny.

Много негативных комментариев собралось и под постом в чеченском Instagram-паблике eldit_net (у которого 218 тысяч подписчиков), где сегодня размещен видео ролик Амины Оздамировой. В посте Оздамирова представлена как «внештатный корреспондент ЧГТРК "Грозный"», он за четыре часа собрал 20,6 тысячи просмотров и 117 комментариев.

Один из участников обсуждения высказал критику в адрес Оздамировой. «Данный корреспондент блокирует и удаляет негодные комментарии, в профессионализме можно усомниться. Ведь человек, вещающий правду, не будет агрессивно настроен против тех, кто не согласен», - пишет aaa_aniti.

Однако большинство комментаторов поста поддержали Оздамирову, некоторые из них высказали уверенность в том, что создателям сериала придется извиниться перед чеченским народом.

«Отстали бы уже от чеченцев!!! Со своими вымыслами и кем-то оплачиваемыми проектами!» - пишет ua5z96. «Мы никогда не будем опозорены, поскольку мы на правильном пути. А за свои сказки он сам, увидите, попросит извинения», - отмечает djannet2154. «Хотелось бы, чтобы Кадыров, Делимханов (которые говорили, что постоят за честь каждой чеченки) не оставили это без внимания. Посодействуют, чтобы удалили сериал с просторов интернета, запретили к показу. И пусть этот […] режиссёр-чеченофоб понесёт наказание, извинится перед всем чеченским народом», - заявляет amanu.95.

Среди комментаторов есть и такие, кто готов лично призвать «к ответу» Глуховского. «А где его найти?» - в частности, задается вопросом nohcho_434_.

Примечательно, что именно сегодня анонимный Telegram-канал "Подвал Чечни", у которого 11020 подписчиков, выложил персональные данные Глуховского, включая его адрес и номер сотового телефона. Также в этом сообщении содержится призыв пересылать эти данные по чеченским пабликам. «А ты, Димася, - оглядывайся по сторонам», - указано в этом посте. Другой пост канала, в котором сообщается, что 9 апреля Глуховский будет в Якутске, завершается фразой: «Братья в Якутске есть? )»

Угрозы в адрес Глуховского могут быть частью пиар-кампании фильма, предположил глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев. "Я считаю, что в каком-то неприглядном виде показывать девушек любых национальностей неправильно, тем более девушек с Кавказа, когда все знают, что этому уделяют пристальное внимание. Мне кажется, это такая специальная игра, чтобы чуть повысить значимость фильма или создать шумиху вокруг него для привлечения зрителей. Поэтому не хотелось бы вокруг этого создавать еще больший ажиотаж и играть на создателей фильма. Все же знают, что плохого пиара не бывает", – заявил Тапаев 2 апреля «Национальной службе новостей».

Сам Дмитрий Глуховский пока не отреагировал на нападки на него. На странице сценариста в Instagram, по данным на 21.45 мск 6 апреля, комментариев на эту тему нет.

При этом режиссёр сериала Владимир Мирзоев еще неделю назад заявил, что претензии чеченцев абсурдны, хотя бы потому, что в фильме не чеченка, а «девушка с дагестанским бэкграундом». Мирзоев отметил, что не мог даже предполагать такой реакции чеченцев и мусульман в целом на «Топи». «У фильма, извините, дагестанский продюсер. Что тут ещё можно обсуждать? Всегда найдутся люди, желающие что-то накрутить и исказить реальность», — сказал Мирзоев в интервью «Открытым медиа».

Сериал «Топи» считает неоднозначным, но заставляющим человека размышлять о времени и о себе, кандидат филологических наук, автор блога на "Кавказском узле" "Северный Кавказ сквозь столетия" Наима Нефляшева. «Мне лично Глуховский нравится, и фильм «Топи», который вышел недавно по его сценарию, неоднозначный, метафорический, многослойный. Не это ли главное достоинство литературы - заставить человека размышлять о времени и о себе?» - заявила сегодня Наима Нефляшева в интервью изданию «Адыгея сегодня». В нем Нефляшева сообщила, что Глуховский в этом году стал автором текста «Тотального диктанта», который пройдет 10 апреля. При этом Нефляшева не комментировала эпизод, вызвавший возмущение в соцсетях.

Своим мнением о развернутой против Глуховского кампании поделилась дагестанская журналистка Светлана Анохина.

«Приехали. Сложно охарактеризовать спектр испытываемых мной сейчас эмоций. Я в ярости от очередного слива персональных данных из соответствующих структур, молодчикам, мечтающим ввергнуть Россию в средневековье, где женщина лишена какой-либо субъектности. И мне психологически тяжело принимать тот факт, что в моей стране есть уроды, которые организуют охоту на писателя», - говорится в сообщении Анохиной, опубликованном ею совместно с Денисом Петровым сегодня на ее странице в Facebook.

Сама Светлана Анохина в сентябре 2020 года временно покинула республику после того, как полиция отказалась расследовать телефонные угрозы в ее адрес. Общественное движение "Город Наш" проводило сбор подписей под обращением в Генпрокуратуру с просьбой завести дело об угрозах убийством Светлане Анохиной и наказать дагестанских силовиков за бездействие после жалобы активистки.

Ранее "Кавказский узел" писал, что режиссер фильма "Тихий голос" о судьбе чеченского гея, представленного на российском фестивале документального кино "Артдокфест", был вынужден закрыть аккаунт в соцсети после угроз от анонимных пользователей, приславших в том числе пугающий видеоролик.

*процитирован фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.