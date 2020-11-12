Организаторы поделились ожиданиями от заявки Майкопа на звание столицы Тотального диктанта

12 ноября 2020, 11:28

Победа Майкопа в конкурсе на звание "Столицы Тотального диктанта-2021" положительно скажется на имидже и развитии Адыгеи, предположили координаторы проекта в Майкопе и Адыгейске. Перевод таких акций в онлайн-формат из-за пандемии позволит привлечь больше участников и к диктантам на национальных языках, указали специалисты из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", всероссийский проект "Тотальный диктант" был впервые проведен в 2004 году. Сначала для него использовались тексты классиков русской словесности (Льва Толстого, Николая Гоголя), а с 2010 года тексты для диктанта готовят известные писатели.

Онлайн-формат Тотального диктанта побудил организаторов заявить Майкоп на конкурс

Майкоп вошел в список из 13 городов, участвующих в конкурсе на звание "Столицы Тотального диктанта-2021", следует из публикации на сайте проекта. Согласно опубликованному там же положению о конкурсе, онлайн-голосование проводится с 12.00 мск 10 ноября по 12.00 мск 24 ноября. Голосовать может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте "Тотального диктанта", а результаты голосования доступны зарегистрированным пользователям после голосования.

"Голосование закончится 24 ноября. В этот же день будут объявлены пять городов, вошедших в шорт-лист голосования. Победитель будет выбран и объявлен 6 февраля 2021 года на традиционной конференции Тотального диктанта", - сообщила 10 ноября директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, слова которой приведены на сайте проекта. Тотальный диктант, согласно публикации, запланирован на 10 апреля 2021 года.

Конкурс на звание столицы Тотального диктанта проводится с 2018 года, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" координатор акции в Адыгее Индира Нефляшева. "Каждый год в Новосибирск, на родину Тотального диктанта, приезжал автор текста, и Новосибирск всегда был главной площадкой акции. В 2018 году организаторы решили дать возможность другим городам-участникам побороться за право принять у себя автора - ведь участие современного «классика», написавшего текст специально для диктанта, несомненно, повышает градус внимания к происходящему. Кроме того, статус столицы сопровождается целым рядом событий: онлайн-трансляция из студии, встреча и проводы Тотального путешествия, фотовыставки, презентации книг по мотивам Тотального путешествия и многое другое. За три года проведения конкурса столицей становился Владивосток, затем в 2019 году - Таллин и в этом году – Санкт-Петербург", - сказала она.

По словам Нефляшевой, ранее действовал количественный ценз на число участников (1000 участников в предыдущем году), но в связи с онлайн-форматом проведения акции он был снят. "И мы с командой решили заявить Майкоп на конкурс", - сказала она.

В условиях пандемии количество очных участников акции перестает быть определяющим, заметила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец 10 ноября на пресс-конференции в ТАСС. "Главное, чтобы команда имела опыт проведения диктанта у себя в регионе", - передал слова Ребковец корреспондент "Кавказского узла".

На этапе подачи заявки от команды в Майкопе требовалось обосновать свое предложение, добавила Нефляшева. "Обосновать, почему мы хотим участвовать, что может дать Майкоп акции, что мы можем привнести нового в акцию в целом, и что Тотальный диктант может дать Майкопу для развития акции. [...] Наша задача - привнести в акцию национальный горизонт. Добавить вкус, цвет, запахи и звуки, пейзажи и горы, характеры Северного Кавказа. Россия – страна многих народов, которых объединяет русский язык, литература, общее культурное пространство. Русский язык – это и родной язык, и язык межнационального общения, транслятор культуры и общий культурный код огромной страны. Тотальный диктант стал продуктивной моделью языкового активизма в республиках Российской Федерации, республики проводят подобные акции на национальных языках, поэтому национальное измерение уже присутствует в акции", - сказала координатор Тотального диктанта.

В Майкопе Тотальный диктант прошел впервые в 2014 году, тогда в нем приняли участие более 100 человек. В феврале 2017 года около 200 жителей разных городов и районов Карачаево-Черкесии написали первый единый диктант на карачаево-балкарском языке, а в октябре 2019 года Федеральная лезгинская национально-культурная автономия провела первый Международный тотальный диктант на лезгинском языке. В 2019 году был проведен Тотальный диктант на адыгском языке, в нем приняли участие более 2000 человек, сообщил 6 марта ТАСС.

Организаторы указали на плюсы от выбора Майкопа столицей диктанта

Акция может быть полезна городу, убеждена Индира Нефляшева. "Майкоп – небольшой южный город, уютный, чистый, солнечный. Люди доброжелательные, у нас развиты и поддерживаются традиции гостеприимства. Поэтому такая большая федеральная акция, как Тотальный диктант, может стать настоящим праздником для всего города. С другой стороны, Майкоп – это город студенчества, у нас два университета и несколько колледжей и училищ, в которых обучаются дети из разных регионов, не только с Северного Кавказа. Когда они разъедутся по домам или в свою взрослую жизнь, память о празднике Тотального диктанта увезут с собой. И это навсегда. Еще один немаловажный аспект – филологический факультет Адыгейский госуниверситет имеет давние традиции подготовки учителей русского языка и литературы (в этом году вуз отмечает 80-летие). Конечно, проведение акции поддержит престиж профессии, которая сдала позиции под натиском юристов и экономистов", - сказала она.

Тотальный диктант в Адыгее начинался с одной площадки в Майкопе, напомнила она. "Потом у нас появились две площадки в городе, затем появились площадки в Адыгейске и в Майкопском районе. В 2019 году у нас был уникальный опыт совместной площадки с краснодарской командой", - отметила она, уточнив, что в 2019 году Тотальный диктант в Адыгее был "весьма многочисленным", со 170 участниками из республики плюс около 140 человек на совместной площадке с Краснодаром.

"Наша команда развивается, как и сама акция в целом. Даже сам факт участия в конкурсе дает нам совершенно новый опыт и новые зоны ответственности", - пояснила Нефляшева. Она не смогла назвать число участников онлайн-диктанта, который проводился 13 октября, так как сведения о местонахождении участников и их количестве не были известны устроителям на местах.

До 2019 года площадки для проведения Тотального диктанта в Адыгее были только в Майкопе, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" координатор акции в Адыгейске, главред газеты "Единство" Аминет Наток. "Но не все имеют возможность, когда это проходит офлайн, ездить в Майкоп за 120 километров. И девочки из нашей редакции пришли к такому мнению, что было бы здорово, чтобы у всех появилась такая возможность участвовать. Мы, наша редакция, выступили инициатором перед координатором Индирой Аминовной [Нефляшевой]. Она нам посодействовала, включила отдельно нашу площадку для нашего городка, где проживает 12 тысяч человек. Я считаю, для первого раза неплохо - 39 человек участвовали в 2019 году. Возраст у участников - от третьеклассника, а самому возрастному было за 70. Нашему примеру последовал еще Майкопский район, в райцентре Тульском у них тоже была организована своя площадка. Нашим участникам очень понравилось, что появилась такая возможность в нашем райцентре. Мероприятие очень хорошее для популяризации русского языка. И для популяризации национального языка это тоже настрой хороший. В 2019 году у нас был незадолго до Тотального диктанта в Майкопе прошел и диктант по адыгскому языку", - рассказала она.

Выбор Майкопа как столицы Тотального диктанта позитивно скажется на имидже и развитии Адыгеи, считает Аминет Наток. "Это увеличивает привлекательность республики для экономики и туризма. Помимо этого, сейчас становится модным быть грамотным. Интерес к знаниям у людей в последние 10 лет по сравнению с предыдущими годами снова возрастает", - сказала она.

Если Майкоп будет выбран столицей Тотального диктанта-2021, то это "будет весьма важным для престижа города и республики", поделилась мнением координатор диктанта на черкесском языке в Адыгее, доцент АГУ Зарема Цеева. "Конечно, будет престижно для Майкопа, что он станет столицей Тотального диктанта. В общем-то, у нас достаточно высокий уровень владения русским языком в республике. У нас много прекрасных преподавателей русского языка, и я считаю, что достаточно высокий уровень грамотности. Выбор Майкопа как столицы Тотального диктанта будет важным акцентом для его культурной и общественной жизни", - заявила она.

По словам Цеевой, этот выбор также подчеркнет интернациональность Майкопа. "С одной стороны, русский язык как государственный язык для нас безусловно важен, а с другой стороны инициатива проведения Тотального диктанта сподвигла национальные республики, в том числе и нас, к тому, чтобы мы проводили подобные диктанты на родных языках. Поэтому опыт проведения Тотального диктанта по русскому языку для нас был очень ценным, очень важным, мы его изучали и применили для своего родного адыгского языка", - сказала она.

Ученые признали важность диктантов на национальных языках

Диктанты на адыгском языке проводятся уже два года, пояснила Зарема Цеева, добавив, что следующий будет приурочен ко Дню языка и пройдет весной 2021 года. "В каком формате конкурс пройдет, будет зависеть от ситуации. Если [эпидемиологическая ситуация] не позволит очно проводить, то, скорее всего, перейдут к онлайн-формату, но это позволит нам подключить больше участников. Акция масштабирована уже на республики, в которых проживают адыги, - КЧР, КБР, также у нас есть еще диаспора. Всероссийский масштаб как минимум и всеадыгский", - подчеркнула Цеева, добавив, что акцию можно будет расширить для проверки знаний не только по родному языку, но и по культуре и истории.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Кавказского узла" "Адыги".

Идею проведения Тотального диктанта как по русскому языку, так и по адыгскому одобряет и завкафедрой кабардино-черкесского и абазинского языков и литератур Карачаево-Черкесского республиканского института повышения квалификации работников образования Биляль Хасароков. "Потому что общий уровень культуры речи падает, к сожалению, во всех сферах. А это какая-то попытка, что ли, немножко задуматься над этими вопросами, с одной стороны проверить себя, с другой стороны – обдумать, в каком направлении себя развивать, и какие пробелы у себя исправить. Я, например, очень положительно к этому вопросу отношусь", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Конкурсы грамотности на национальных языках также необходимы, считает Хасароков. "Я сторонник того, чтобы поддержать и развивать эту инициативу, потому что в ситуации с родными языками это еще хуже. Если в мононациональных республиках выдерживается определенный уровень, то в многонациональных регионах культура речи на родных языках падает с космической скоростью. Это я замечаю как преподаватель. Я думаю, что желающие найдутся в таких акциях принять участие. Это даст стимул, потому что, уже начиная со школьного возраста, со студенческих лет определенный интерес к родному языку и культуре уже проявляется. Единственное, что нужно хорошо продумать формат, содержание, с тем, чтобы это были темы, которые ближе ко всем категориям [людей]", - сказал он.

В 2019 году в Кабардино-Балкарии число участников Тотального диктанта было меньше, чем в предыдущие годы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из организаторов акции в Кабардино-Балкарии Ирина Михайлова. "Вживую в 2018 году было 800 участников, а в 2019-м - 400. Просто была в прошлом году одна площадка, а не две", - сказала она.

По ее словам, онлайн-формат конкурса 2020 года не дает возможность отследить количество участников из региона. "Мы не можем онлайн отслеживать. Это только сам штаб Тотального диктанта видит, и то там нет привязки к городу, там любой желающий с любого конца и с любого устройства может участвовать в этом проекте. Поэтому отслеживать эти данные мы не можем. Единственное я могу сказать, что в этом году 73 работы нам принесли на проверку, это те, кто взял бланки и нам на проверку принесли работы. Остальное - дело добровольное, кто-то сам проверил, потому что онлайн-разбор был. А онлайн к сожалению вообще невозможно отследить", - пояснила она.

В онлайн-формате Тотального диктанта есть и плюсы, указала Ирина Михайлова. "Онлайн гораздо удобнее и безопаснее. Пишешь дома, в приятной и комфортной обстановке. А на живой площадке, конечно же, интересно, когда много людей вокруг, какие-то эмоции испытываешь яркие. Тут дело выбора. Но я думаю, что онлайн-формат заинтересует дополнительно людей, и еще большее количество участников будут вовлечены в этот процесс... Поэтому, конечно, это благотворно", - подытожила Михайлова.