Коллеги Гребенюка потребовали наказать обвиняемого за угрозы свидетелю

30 марта 2021, 21:00

Шесть волгоградских риелтеров в день судебного заседания по делу о смерти Романа Гребенюка провели акцию с требованием привлечь одного из обвиняемых к уголовной ответственности за угрозы ключевому свидетелю. Прокуратура составила рапорт об угрозах и передала его следствию.

"Кавказский узел" сообщал, что 2 февраля в Волгограде состоялось предварительное заседание делу о смерти Романа Гребенюка, избитого после ссоры в чате родителей школьников. Арсен Мелконян признал, что бил Гребенюка, но не согласился с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Анна Мелконян и Арман Смбатян, обвиняемые в причастности к смерти риелтора, вину не признали.

Арсен Мелконян - брат Анны Мелконян, а Арман Смбатян - ее муж. Арсен Мелконян обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, и в угрозе убийством, Анна Мелконян - в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, Арман Смбатян - в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Сегодня в суде Центрального района Волгограда продолжилось слушание дела об убийстве Романа Гребенюка. Шесть коллег Гребенюка, работавшего риелтером, собрались у здания суда с небольшими плакатами с надписью "Привлечь к ответственности за угрозы свидетелю" - риелтору Светлане Кондратьевой.

Угрозы были высказаны после судебного заседания 23 марта, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. Представитель ведомства уточнила, что Кондратьева является очевидцем конфликта с Романом Гребенюком и в ходе допроса подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступлений. "В этой связи государственным обвинителем составлен рапорт о наличии признаков преступления, который направлен для организации процессуальной проверки в следственные органы", - сказала она.

Избиению Романа Гребенюка в октябре 2020 года предшествовал конфликт в школьном групповом чате между Гребенюком и Анной Мелконян. Следователи считают, что после перепалки в чате Анна склонила своего супруга Армана Смбатяна "к причинению вреда здоровью Гребенюку", а также сообщила о конфликте своему брату Арсену. По разработанному плану Арсен Мелконян должен был встретиться с Гребенюком, а Смбатян - наблюдать за окружающей обстановкой. Во время встречи, как считают следователи, Арсен Мелконян нанес Гребенюку несколько ударов в область головы, после чего тот в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

Свидетель сняла на видео избиение Романа Гребенюка, отметил адвокат Шота Горгадзе, который представляет интересы потерпевшей - дочери Гребенюка. "Свидетель дала показания, рассказала всё, что видела своими глазами. И после допроса, покидая зал судебного заседания, услышала окрик <обвиняемого>, который, обратившись к ней, произнес: «Готовься, ты следующая!»" - написал Горгадзе в своем Telegram-канале 25 марта. Горгадзе призвал следствие отнестись к угрозе всерьез и провести проверку. Он также указал, что у Арсена Мелконяна "нет ни тени раскаяния".

Одна из пришедших сегодня к суду риелторов, Анжелика Бочкова, раскритиковала поведение обвиняемых на слушаниях. "Я только что общалась с сестрой Романа Светланой и Светланой-коллегой. Они рассказывают, что подсудимые перешептываются, смеются. Ни уважения, ни раскаяния у них нет. Судья делает им замечание, осаживает, но они ведут себя очень вольготно", - возмутилась коллега Романа Гребенюка.

Активистка отметила, что перед каждым заседанием у суда собираются по несколько коллег Гребенюка. "Пока идет допрос свидетелей. Дальше мы будем действовать жестче. Пока приходит, кто сможет. У нас есть чат, где мы переписываемся. Мы будем добиваться справедливости", - подчеркнула Бочкова.

Еще одна участница акции, Наталья Петлюк, отметила, что коллеги Гребенюка собираются у суда, чтобы психологически поддержать свидетеля Светлану Кондратьеву и сестру Гребенюка Светлану Власову. "Я думаю, легче идти на все эти тяжелые мероприятия, когда вокруг стоят люди их поддерживают. Светлана [Кондратьева] у нас очень стойкий, мужественный, выдержанный человек. Я считаю, что это все (угрозы. - Прим. "Кавказского узла") были пустые слова, от отчаяния, раздосадованности, но просто некрасиво так делать", - сказала Петлюк корреспонденту "Кавказского узла".

Светлана Кондратьева работала в паре с Романом Гребенюком, отметила Наталья Петлюк. "В недвижимости очень эффективно работать в паре - это и защита, и поддержка, и психологический комфорт. Потерять человека, с которым работал и вел совместные дела – это тяжело. Это, действительно, большое горе для Светланы. И еще угрожать [ей] после этого – это высшая степень цинизма", - заключила Петлюк.

Отметим, что коллеги Романа Гребенюка вскоре после его смерти, в ноябре 2020 года, организовывали автопробеги с требованием наказать виновных.