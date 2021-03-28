Пробка из более 600 грузовиков образовалась на "Верхнем Ларсе"

28 марта 2021, 10:34

Водители порядка 630 большегрузов ожидают открытия Военно-Грузинской дороги на контрольно-пропускном пункте в Северной Осетии, проезд через который запрещен из-за непогоды, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога с 24 марта была закрыта для всех машин из-за непогоды в Грузии. С 17.50 мск 28 марта проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" был разрешен только для легковых автомобилей, а для большегрузов запрещен, сообщило Управление МЧС по Северной Осетии.

На российской стороне границы с Грузией скопилось около 630 грузовиков, пишет сегодня со ссылкой на Главное управление МЧС по Северной Осетии "Sputnik-Армения".

По данным на 07.00 мск Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовых машин, ограничения действуют до особого распоряжения, говорится в сообщении на сайте североосетинского управления МЧС. Информации о числе водителей грузовиков, ожидающих открытия КПП "Верхний Ларс", на сайте ведомства по состоянию на 10.20 мск нет.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на в 11.20 мск, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, на самом КПП стоят шесть легковых машин. На выезде из России видна очередь из грузовиков, конца которой не видно из-за поворота дороги. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снегопад при температуре воздуха -8 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 29 марта снегопад продолжится, температура снизится до -12 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.