Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

27 марта 2021, 20:10

Проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" разрешен для легковых автомобилей и запрещен для большегрузов, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога с 24 марта была закрыта для всех машин из-за непогоды в Грузии. К 26 марта на российской стороне дороги скопилось 602 фуры.

Сегодня с 17.50 мск после расчистки дорожного полотна проезд по участку Владикавказ – Ларс открыт для легковых автомобилей, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно данным с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 20.00 мск на въезде в Россию из Грузии дорога свободна. На выезде из России в Грузию стоит очередь из грузовиков и легковых автомобилей, конца которой не видно из-за поворота дороги. Изображения с веб-камер контрольно-пропускного пункта на сайте Северо-Кавказского таможенного управления обновляются каждые пять минут.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в течение дня в селе Степанцминда будет идти снег, температура воздуха составит -10 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду. Вечером осадков не ожидается, температура снизится до -12, скорость ветра – до 2 метров в секунду. 27 марта вновь ожидается снегопад при температуре -10, ветер скоростью 2 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.