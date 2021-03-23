Следователи занялись проверкой смерти младенца в Кабардино-Балкарии

23 марта 2021, 20:00

Судебно-медицинская экспертиза назначена в связи со смертью 10-месячного ребенка в Кабардино-Балкарии, предварительные данные указывают на некорректно проведенные роды, сообщило республиканское управление Следкома. Мать ребенка настаивает на привлечении врачей к ответственности.

Как писал "Кавказский узел", младенец, появившийся на свет в мае 2020 года в больнице в Кабардино-Балкарии, провел почти 10 месяцев под аппаратом искусственной вентиляции легких и скончался, сообщила его мать Ида Кадыкоева. К тяжелому состоянию сына и его гибели привела врачебная ошибка во время родов, считает она, требуя возбудить уголовное дело. Минздрав республики признал, что при родах были допущены "дефекты качества оказания помощи".

Семья из Чегемского района Кабардино-Балкарии винит врачей родильного отделения в нанесении ребенку травмы во время родов, в связи с чем новорожденный получил тяжкий вред здоровью, сообщил 9 марта автор блога "Женский взгляд из Нальчика" на "Кавказском узле". Пользователи Facebook призвали привлечь врачей к ответственности.

О начале проверки в связи со смертью 10-месячного ребенка в больнице сообщил Следком по Кабардино-Балкарии. "Согласно материалам проверки, 13 марта в Республиканской детской клинической больнице скончался ребенок 2020 года рождения. С момента рождения ребенок был подключен к системе искусственной вентиляции легких, самостоятельно не питался и какой-либо активности не проявлял", - говорится в сообщении на сайте регионального управления Следкома.

Согласно предварительным данным, к такому состоянию ребенка привело "ненадлежаще организованное родоразрешение", сообщило ведомство 22 марта. "Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, будут приняты все меры, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности" - отмечается в сообщении.

Беременность протекала нормально, никаких проблем со здоровьем плода не было, заявила мать Ида Кадыкоева в видео "Они убили моего ребенка", опубликованном 22 марта на YouTube-канале "Сделано в КБР. Картина маслом". "Во время беременности у моего ребенка никаких патологий не наблюдалось, у меня есть подтверждающие документы, что он был здоровым", - отметила она. Врачи, которые принимали у нее роды, продолжают работать и не понесли наказания, отметила мать. "Прошу привлечь их к установленной законом ответственности", - заявила она.

Напомним, по словам матери, врачи применили при родах прием Кристеллера [ручной акушерский прием для ускорения изгнания плода, заключающийся в надавливании на дно матки через брюшную стенку]. Минздрав России не рекомендует использовать этот метод. "Любые приемы выдавливания плода (в т.ч. Кристеллера) не проводить",- говорится в клинических рекомендациях Минздрава России от 6 мая 2014 года.

Ида Кадыкоева обращалась с июля 2020 года в Минздрав и прокуратуру Кабардино-Балкарии с просьбой наказать виновных. "Нам говорят, что проводится проверка и надо ждать результаты экспертизы... С тех пор уголовное дело не возбуждено, к ответственности никто не привлечен", - сказала мать ребенка корреспонденту "Кавказского узла".