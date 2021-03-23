Массовое отравление детей произошло в Дагестане

23 марта 2021, 12:22

Тринадцать детей поступили в больницу Гергебильского района с симптомами кишечной инфекции, сообщила прокуратура. Инцидент стал по меньшей мере пятым массовым отравлением в Дагестане с начала года.

Дети с признаками отравления начали поступать в больницу 22 марта. В Гергебильскую центральную районную больницу обратились 13 детей в возрасте от 2,5 до 11 лет, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

"Прокуратурой республики организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с массовым отравлением несовершеннолетних в Гергебильском районе", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

На сайтах регионального Минздрава, управления Роспотребнадзора, а также на странице Гергебильской ЦРБ в Instagram сегодня к 12.10 мск нет информации об инциденте.

Новому инциденту в этом году предшествовали не менее четырех массовых отравлений в Дагестане

Массовое отравление в Гергебильском районе, согласно подсчетам "Кавказского узла" и данным из других открытых источников, стало пятым в Дагестане в 2021 году. С 9 по 10 марта с признаками пищевого отравления в Махачкале был госпитализирован 41 человек, в том числе 32 ребенка. Роспотребнадзор сообщил, что единый пищевой фактор передачи инфекции у заболевших не прослеживается.

Ранее, с 22 по 24 февраля, в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов, в том числе 26 детей преимущественно дошкольного возраста. Девятнадцать пациентов были госпитализированы в больницу Махачкалы. По факту отравления было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Массовое отравление могла вызвать водопроводная вода, заявил источник в администрации города. Жителям Каспийска было рекомендовано использовать бутилированную воду.

С 1 по 4 февраля с симптомами отравления в больницу стали поступать жители села Арани в Хунзахском районе Дагестана. Следователи и прокуратура начали проверку. К 10 февраля общее число обратившихся к врачам с отравлением достигло 95, а в больницу были помещены 13 пациентов. К 11 февраля число госпитализированных после отравления выросло до 14. По версии управления Роспотребнадзора, причиной отравления жителей Арани стала водопроводная вода.

12 января в детскую больницу Буйнакска начали поступать дети с признаками отравления, власти закрыли детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. К 22 января к врачам обратились 359 пациентов, 251 из них – дети. По данным на 23 января, в больницах оставались 19 взрослых и 12 детей. Они были выписаны к 26 января. Источник отравления был найден в водопроводной воде. После массового отравления был арестован врио директора "Буйнакскводоканала", он заподозрен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.