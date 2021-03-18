Жители села на Ставрополье выступили против строительства вышки связи

18 марта 2021, 02:13

Около 100 жителей поселка Прогресс в Ставропольском крае вышли на сход с требованием перенести вышку сотовой связи, которая устанавливается в центре села. Они пригрозили вновь снести каркас вышки, если местные власти не удовлетворят их требования.

"Кавказский узел" писал о протестах против установки вышек сотовой связи в регионах юга России. В июле жители поселка Скелеватский в Красном Сулине Ростовской области провели акцию против установки вышки сотовой связи вблизи своих домов. Они заявили, что боятся влияния излучения на здоровье

Весной 2020 года распространение одной из конспирологических теорий привело к сожжению GSM-вышки в Северной Осетии. В конце мая жители дагестанского селения Новый Чиркей на сходе также пригрозили сжечь вышку сотовой связи. По их мнению, вышка построена для распространения сигнала по стандартам связи 5G. Их обеспокоило, что излучение от оборудования окажется вредным для здоровья.

Жители поселка Прогресс в Кировском районе Ставропольского края вышли 17 марта на сход против строительства в центре поселка вышки сотовой связи. Участники схода перед зданием сельской администрации требовали от районных властей решить вопрос о переносе вышли за пределы жилой зоны. На сходе присутствовали около ста сельчан, а также представители мобильного оператора «Билайн», передал с места событий корреспондент «Кавказского узла».

Как рассказал местный житель Руслан Теуважуков, подготовка к установке вышки в поселке началась около месяца назад. Строители приехали в село ночью, отметил он.

«На лужайке возле здания сельской администрации они выкопали яму и установили металлический каркас основания для вышки сотовой связи. Обнаружив его, местные ребята пригнали кран, выдернули каркас и отбросили в сторону, а яму заровняли. Позже строители приехали уже в сопровождении ЧОПовцев, но местные не допустили их к работе», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам сельчанина, никаких разрешительных документов строители жителям Прогресса не показали. Местные жители полагают, что документы, если они есть у застройщика, могут быть получены коррупционным путем. Электромагнитное излучение от вышки вредит здоровью людей, считает Теуважуков.

В декабре 2020 года суд в обязал "ВымпелКом" снести самовольно установленную в Пашковском микрорайоне Краснодара вышку сотовой связи. Суд счел, что она представляет угрозу жизни и здоровью граждан в связи с аварийным состоянием: деформациями, дефектами и креном.

«Нам хватает имеющейся мобильной связи. Вокруг нашего села четыре базовых станций сотовой связи, - зачем нам еще пятая в центре села, рядом с детским садом, с фельдшерско-акушерским пунктом, с администрацией, на площадке, где мы обычно собираемся? Если хотят улучшить качество интернет-связи, пусть обеспечивают проводным интернетом. Они хотят нас убедить, что от вышки вреда нет, но мы им не верим», - сказал местный житель Мухажид Шхануков корреспонденту "Кавказского узла".

В воздействием электромагнитного излучения мужчина связывает исчезновение пчел: в прошлом в Прогрессе было пчеловодческое хозяйство, но сейчас пчел практически не осталось, говорит Шхануков. Корреспонденту «Кавказского узла» сельчане заявили, что ни при каких обстоятельствах не допустят установку вышки в указанном месте, даже если придется ее снова вырвать.

По информации сотрудника местной администрации Гегиева, «Билайн» получил в аренду участок земли, на котором планирует устанавливать вышку. «Есть ли у них разрешительные документы, и какие – я не знаю. Мне их не показывали», - сказал он "Кавказскому узлу".

Во время схода жители Прогресса озвучили и другие проблемы. В поселке с населением около двух тысяч человек нет школы: часть детей возят на школьном автобусе в поселок Конзавод за 4 километра, а другая часть детей идет в школу селения Малка - им приходится проходить расстояние в 2 километра вдоль оживленной федеральной трассы, что, по словам сельчан, небезопасно. В советские годы в Прогрессе начали строить школу, но строительство не закончили, а через время незавершенное строение пришло в негодность, рассказали участники схода.

Сельчане также недовольны результатами деятельности частной компании, которая добывает песчано-гравийную смесь в русле реки Малка: русло реки разрушается и никем не восстанавливается, река мелеет, а жители вынуждены дышать пылью гравийного карьера. Они назвали ситуацию в поселке экологической катастрофой - по словам местных жителей, из-за добычи гравия обмелели колодцы, а почва стала непригодной для ведения хозяйства. «Из-за этой пыли в огородах ничего не растет: ни лук, ни чеснок, не говоря уже о чем-то другом», - заявили участники схода.

Поселок Прогресс до 2017 года подчинялся муниципалитету станицы Зольская, а в 2017 году все населенные пункты Кировского района были объединены в Кировский городской округ. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в поселке проживало более 1,5 тысяч человек. Подавляющее большинство населения поселка составляют кабардинцы, на втором месте по численности русские.

Представитель «Билайна» Сергей Колесников выступил на сходе. Он выразил удивление, что жители поселка символичным названием Прогресс выступают против технического прогресса, проводником которого пытается быть мобильный оператор. По словам Колесникова, место установки вышки было выбрано после изучения качества сотовой связи в окрестностях.

«У нас есть специальная служба, куда звонят люди, когда связь не ловит, или ловит плохо. Мы собираем эти обращения. Существует специальная служба, которая, основываясь на этих обращениях, выстраивает карту, где нужно улучшить связь. После этого специальная рабочая группа выезжает в населенные пункты, осуществляет замеры - какой уровень сигнала, какая скорость беспроводного мобильного интернета. Собственно, вот так и было определено место, с которого мы можем создать хорошее покрытие», - объяснил он.

По словам Колесникова, «Билайн» имеет заключение Роспотребнадзора, - так называемая "экспертиза Р-1" установила, что при размещении объекта в этом месте никакие нормы СанПиН. После установки и запуска базовой станции Роспотребнадзор проведет замеры замеры снова, и если будут выявлены нарушения, компания будет оштрафована на крупную сумму.

Несмотря на заверения, что вышка не принесет никакого вреда, жители остались при своем мнении. «Вы продвигаете свой продукт, вы хотите заработать, нам это понятно. Наши претензии адресованы не вам, а администрации Кировского городского округа», - заявили участники схода.

Жители Прогресса по итогам схода направили обращение на имя главы Кировского городского округа Лукинова В.Ф, а также прокурора Кировского городского округа Кононова С.Г. В письмах говорится, что жители поселка Прогресс категорически выступают против установки вышки сотовой связи в центре поселка и просят главу Кировского городского округа решить вопрос о переносе вышки за пределы жилой зоны. Прокурора они просят проверить законность выдачи разрешения на ее установку.

Согласование установки базовой станции сотовой связи - сложный и длительный процесс, заявил корреспонденту «Кавказского узла» специалист управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии Шахид Велиев.

«После его запуска проводятся замеры и если электромагнитное излучение превышает допустимые нормы, станция может быть остановлена», - подтвердил он. При этом специалист отметил, что на его памяти таких случаев не было.