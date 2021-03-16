16 марта 2021, 21:20
Участковый заподозрен в избиении жителя Карачаево-Черкесии
Полицейский подозревается в том, что избил жителя села в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии во время беседы в опорном пункте полиции.
По версии следствия, 6 марта в 20.30 мск полицейский, находясь при исполнении служебных обязанностей в поселке Ударный, предложил местному жителю пройти в опорный пункт полиции для беседы о погашении задолженностей по административным штрафам. Силовик был пьян, в опорном пункте он избил сельчанина, утверждают следователи. Впоследствии, по данным следствия, у потерпевшего были зафиксированы множественные телесные повреждения, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.
Уголовное дело в отношении участкового расследуется по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии на своем сайте.
Отметим, санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Главное управление МВД по Карачаево-Черкесии пообещало провести служебную проверку, сообщил со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс-Юг".
Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.
"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2020 года трое полицейских были обвинены в том, что жестоко избили "из мести за правовую позицию" жителя Урупского района Карачаево-Черкесии.