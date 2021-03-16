16 марта 2021, 21:20

Участковый заподозрен в избиении жителя Карачаево-Черкесии

Полицейский подозревается в том, что избил жителя села в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии во время беседы в опорном пункте полиции.

По версии следствия, 6 марта в 20.30 мск полицейский, находясь при исполнении служебных обязанностей в поселке Ударный, предложил местному жителю пройти в опорный пункт полиции для беседы о погашении задолженностей по административным штрафам. Силовик был пьян, в опорном пункте он избил сельчанина, утверждают следователи. Впоследствии, по данным следствия, у потерпевшего были зафиксированы множественные телесные повреждения, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело в отношении участкового расследуется по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ), сообщило сегодня  следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии на своем сайте.

Отметим, санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Главное управление МВД по Карачаево-Черкесии пообещало провести служебную проверку, сообщил со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс-Юг".

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2020 года трое полицейских были обвинены в том, что жестоко избили "из мести за правовую позицию" жителя Урупского района Карачаево-Черкесии.

Примечание:

"Офицер полиции в Карачаево-Черкесии отверг обвинения в избиении коллеги", "Прокурор в Карачаево-Черкесии задержана по подозрению в даче взятки", "Подозреваемые по делу Арашуковых силовики заявили о необоснованности ареста".

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