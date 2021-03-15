15 марта 2021, 03:32

Шестеро детей госпитализированы в Нальчике после отравления газом

Трое из шестерых госпитализированных с признаками отравления угарным газом детей в Белой Речке находятся в реанимации.

Инцидент произошел в селе Белая Речка, которое входит в городской округ Нальчик, 14 марта.

В больницу попали шестеро детей с признаками отравления угарным газом. По предварительной информации, отравление произошло из-за неправильно смонтированного дымохода, в котором отсутствовала тяга, пишет сегодня, 15 марта "Пятый канал".

Трое детей в возрасте от пяти месяцев до пяти лет находятся в реанимации, состояние здоровья других троих детей в возрасте от трех до семи лет оценивается как стабильное, информирует "Лайф".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 8 марта в дагестанском селе Шушановка после отравления газом были госпитализированы двое взрослых и четверо детей.

Примечание:

"Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Пострадавший при взрыве в Батаюрте доставлен в Махачкалу", "Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане".

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