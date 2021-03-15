15 марта 2021, 03:32
Шестеро детей госпитализированы в Нальчике после отравления газом
Трое из шестерых госпитализированных с признаками отравления угарным газом детей в Белой Речке находятся в реанимации.
Инцидент произошел в селе Белая Речка, которое входит в городской округ Нальчик, 14 марта.
В больницу попали шестеро детей с признаками отравления угарным газом. По предварительной информации, отравление произошло из-за неправильно смонтированного дымохода, в котором отсутствовала тяга, пишет сегодня, 15 марта "Пятый канал".
Трое детей в возрасте от пяти месяцев до пяти лет находятся в реанимации, состояние здоровья других троих детей в возрасте от трех до семи лет оценивается как стабильное, информирует "Лайф".
Ранее "Кавказский узел" также писал, что 8 марта в дагестанском селе Шушановка после отравления газом были госпитализированы двое взрослых и четверо детей.
"Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Пострадавший при взрыве в Батаюрте доставлен в Махачкалу", "Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане".
15 марта 2021, 04:30
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С 8 по 14 марта в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек
За неделю с 8 по 14 марта 2021 года сведений в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе погиб как минимум один человек, сведений о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.
15 марта 2021, 02:36
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Азербайджанские саперы нашли 76 мин при разминировании участка железной дороги
Месяц потратили азербайджанские саперы на разминирование двухкилометрового участка железнодорожной ветки Барда-Агдам и обнаружили 35 противотанковых мин, 41 противопехотную мину и два неразорвавшихся боеприпаса. Саперам предстоит разминировать еще 23 километра ветки.
15 марта 2021, 01:40
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Жительница Черкесска за четыре месяца дважды обвинена в причастности к "Свидетелям Иеговы"*
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